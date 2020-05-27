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تعليم

لمراقبي اللجان وأعضاء هيئة التدريس.. اتبع هذه الخطوات لضمان سلامتك من كورونا بالامتحانات

الأربعاء 27/مايو/2020 - 02:57 م
امتحانات الفرق النهائية
امتحانات الفرق النهائية
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نهلة الشربيني

يستعد أعضاء هيئة التدريس والإداريين بالجامعات المصرية للإشراف على امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرق النهائية، والتي تأتي في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تعم حالة من القلق بين العاملين بالجامعات حول إحتمالية إصابتهم لتواجدهم بين أعداد كبيرة من الطلاب خلال فترة الامتحانات. 


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ونقدم لجميع المشرفين ومراقبي الامتحانات بعض التعليمات والنصائح المهمة التي يجب اتباعها أثناء التواجد بالجامعة للوقاية من الإصابة بكورونا:


- عليك تجنب الاقتراب كثيرا من زملائك في العمل او الطلاب والاكتفاء بعدم اللمس والسلام بالاشارة والحفاظ على المسافة الكافية بينك وبين كل من ستتعامل معه.

 

-  حاول إلا تتواجد في أي تجمعات قبل الامتحان واثناء تواجدك داخل اللجان وعقب انتهائها عليك الانصراف في نظام وعدم الاختلاط بالغير .

 

- حاول على مدار اليوم وبعد ملامسة المقعد أو أوراق الامتحان إلا تلمس عينيك وأنفك وفمك ولابد أن يكون معك معقم لليدين تستخدمه بشكل مستمر مع ارتداء كمامة للوقاية من الإصابة.


- من الأفضل أن ترتدي قفاز طبي وبعد انتهاء الامتحان لابد من تنظيف يديك بالماء والصابون وتعقيمها بالمطهر الكحولي حتى العودة للمنزل ولا تتوجه لمكان آخر، والبقاء بالمنزل حفاظا على سلامتك.

 

في حالة الشعور بأي أعراض مشابهة لأعراض فيروس كورونا عليك البقاء في المنزل وإخبار الجامعة على الفور في حالة إن كانت النتيجة إيجابية.

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