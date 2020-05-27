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تعليم

عميد قصر العيني السابق: ارتداء الكمامة يمنع انتقال الفيروس بين الناس

الأربعاء 27/مايو/2020 - 01:29 م
لدكتور فتحي خضير
لدكتور فتحي خضير عميد كلية طب قصر العيني
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عبد الله علي
قال الدكتور فتحي خضير، عميد كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة السابق، إن ارتداء غطاء الوجه "الكمامة" الغرض منه منع انتشار المرض بين الناس، وليس لحماية الشخص المرتدي لها. 

وأضاف "خضير" أن منع انتشار المرض في المجتمع يفيد الأفراد الذين يرتدون الكمامة أيضًا بطريقة غير مباشرة.

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وأشار عميد كلية الطب جامعة القاهرة السابق، إلى أن الذي يفكر في نفسه فقط، فعليه أن يغلق على نفسه في فقاعة من الزجاج. 

يذكر أن بعض الجهات الحكومية والمؤسسات الجامعية، قررت منع دخول أي شخص إلى مكاتبها بدون ارتداء الكمامة.
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