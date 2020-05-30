مصنع ألومنيوم نجع حمادى يستقبل عماله بقياس درجات الحرارة بعد عودتهم من إجازة العيد

استقبل مصنع الألومنيوم بنجع حمادى، اليوم السبت، العاملين بقياس درجة الحرارة وكمامات على بوابات المدينة والمصنع، بعد عودتهم من إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة ف يروس كورونا المستجد .

وأشار المتحدث باسم اللجنة النقابية بالألومنيوم، إلي أن اللجنة النقابية تتولى حاليًا توزيع كمامات ومحلول كحول ايثيلى علي العاملين، بالتزامن مع جهود الشركة والدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لضمان اكتمال عمليات التعقيم و الاجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة الفيروس.



