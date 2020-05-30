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محافظات

مصنع ألومنيوم نجع حمادى يستقبل عماله بقياس درجات الحرارة بعد عودتهم من إجازة العيد

السبت 30/مايو/2020 - 11:35 ص
مصنع ألومنيوم نجع
مصنع ألومنيوم نجع حمادى
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يوسف رجب
استقبل مصنع الألومنيوم بنجع حمادى، اليوم السبت، العاملين بقياس درجة الحرارة وكمامات على بوابات المدينة والمصنع، بعد عودتهم من إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال محمود شمروخ، المتحدث الرسمي باسم اللجنة النقابية للعاملين، إن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الشركة ممثلة في قياداتها وعلي رأسهم المهندس محمود سالم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب تسعي بكل قوة لمواجهة ومقاومة أي فرص لانتقال فيروس كورونا بين العاملين بالمصنع، حيث تم الإتفاق علي قياس درجات الحرارة للعاملين كإجراء استباقي لأى حالات محتملة.

وأضاف شمروخ، أن إدارة الشركة كانت سباقة في تصنيع بوابات تعقيم تعمل بكفاءة عالية الجودة لوقاية العاملين من الفيروس، حرصًا على حياتهم وبث الطمأنينة فى نفوسهم و بما يساعد على استمرار عجلة الإنتاج في واحدة من القلاع الصناعية الهامة بالدولة.

وأشار المتحدث باسم اللجنة النقابية بالألومنيوم، إلي أن اللجنة النقابية تتولى حاليًا توزيع كمامات ومحلول كحول ايثيلى علي العاملين، بالتزامن مع جهود الشركة والدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لضمان اكتمال عمليات التعقيم و الاجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة الفيروس.

وأوضح شمروخ، أن قياس درجات الحرارة للعاملين، يبدأ صباحًا أثناء دخولهم الوردية النهارية عند البوابات الرئيسية للمصنع من السابعة إلي الثامنة صباحًا، و كذلك خلال الورديات المسائية.

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