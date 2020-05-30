نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية.. نسبة النجاح 99.8%

وفى كلمته هنأ المحافظ، الطلاب الناجحين، متمنيًا لهم دوام التوفيق والتقدم، مشيرًا إلى أن ط لاب مدارس القليوبية حققوا العديد من المراكز على مستوى الجمهورية في الشهادات العامة والفنية في الفترة الماضية.



