تحرير 83 مخالفة تموينية للمخابز البلدية والأسواق بمراكز المنيا

تواصل مديرية التموين بجميع مراكز ومدن المنيا، بالتعاون مع مباحث التموين حملاتها الرقابية لإحكام الرقابة على المخابز البلدية والأسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم، ضمن خطة المحافظة بتحسين مستوى الخدمات وللتأكد من مدى توافر السلع والمواد الغذائية للمواطنين.
ومن جانبه شدد المحافظ اللواء أسامة القاضى، على تكثيف الحملات التفتيشية على المخابز لتوفير الخبز البلدي وعدم توقف المخابز والمرور على الأسواق للتأكد من توافر السلع الغذائية للمواطنين، وللوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية، كذلك المتابعة المستمرة للكميات الواردة من المواد البترولية.
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وأوضح الدكتور محمود
يوسف وكيل وزارة التموين، أن الحملات اليومية أسفرت عن ضبط 83 مخالفة تموينية
منها، 80 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت بين (خبز غير مطابق للمواصفات – خبز ناقص
الوزن – عدم وجود ميزان – توقف عن الإنتاج بدون علم الجهات المعنية – عدم وجود
سجلات - قضايا تموينية أخرى متنوعة) وضبط 3 مخالفات في مجال متابعة الأسواق
لقضايا تموينية متنوعة.