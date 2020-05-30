AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تحرير 83 مخالفة تموينية للمخابز البلدية والأسواق بمراكز المنيا

السبت 30/مايو/2020 - 02:19 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
Advertisements
ايمن رياض

تواصل مديرية التموين بجميع مراكز ومدن المنيا، بالتعاون مع مباحث التموين حملاتها الرقابية لإحكام الرقابة على المخابز البلدية والأسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم، ضمن خطة المحافظة بتحسين مستوى الخدمات وللتأكد من مدى توافر السلع والمواد الغذائية للمواطنين.


ومن جانبه شدد المحافظ اللواء أسامة القاضى، على تكثيف الحملات التفتيشية على المخابز لتوفير الخبز البلدي وعدم توقف المخابز والمرور على الأسواق للتأكد من توافر السلع الغذائية للمواطنين، وللوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية، كذلك المتابعة المستمرة للكميات الواردة من المواد البترولية.


اقرأ أيضا:

ازالة 812 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا


وأوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن الحملات اليومية أسفرت عن ضبط 83 مخالفة تموينية منها، 80 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت بين (خبز غير مطابق للمواصفات – خبز ناقص الوزن – عدم وجود ميزان – توقف عن الإنتاج بدون علم الجهات المعنية – عدم وجود سجلات - قضايا تموينية أخرى متنوعة) وضبط 3 مخالفات في مجال متابعة الأسواق لقضايا تموينية متنوعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 2.5 طن زيت مدعم بـ المنيا

استمرار حملات ضبط الأسواق بالمنيا وتحرير 45 مخالفة تموينية

خلال الحظر.. ضبط 40 مخالفة تموينية للمخابز البلدية والأسواق بمراكز المنيا

حملات تموينية لضبط الأسواق بالمنيا وتحرير 39 مخالفة للتلاعب في الأسعار والاحتكار

استمرار الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق وضبط 40 مخالفة بالمنيا

50 مخالفة خلال حملات على المخابز البلدية والاسواق بالمنيا

ترشيحاتنا

شطة: سحب لقب السوبر الإفريقي من الزمالك بعد أزمة الترجي والوداد أمر غير وارد

اليوم..عودة المواصلات العامة وحظر التجول من 8 مساء

من غير خصم.. تعرف على سعر قميص درة فى أحدث جلسة تصوير

غرامة 4 آلاف جنيه تنتظر المخالفين.. الحكومة تحدد 6 أماكن لارتداء الكمامة إجباريا

فقدان الشم والتذوق.. إجراءات منزلية تعيد حواسك لطبيعتها دون الحاجة إلى طبيب

أهم الأخبار.. وصول جثمان الفنان حسن حسني لمثواه الأخير.. والأرصاد تكشف تفاصيل الموجة الحارة الجديدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفنانون يرتدون الكمامات فى جنازة حسن حسنى.. شاهد

من مقابر لسكان القاهرة إلى أكبر مقر تجارى.. شارع عبد العزيز أنشأه الخديو إسماعيل رشوة للوالى العثمانى

بجمبسوت مشجر.. رحاب الجمل تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير