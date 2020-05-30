تحرير 83 مخالفة تموينية للمخابز البلدية والأسواق بمراكز المنيا

تواصل مديرية التموين بجميع مراكز ومدن المنيا، بالتعاون مع مباحث التموين حملاتها الرقابية لإحكام الرقابة على المخابز البلدية والأسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم، ضمن خطة المحافظة بتحسين مستوى الخدمات وللتأكد من مدى توافر السلع والمواد الغذائية للمواطنين.





ومن جانبه شدد المحافظ اللواء أسامة القاضى، على تكثيف الحملات التفتيشية على المخابز لتوفير الخبز البلدي وعدم توقف المخابز والمرور على الأسواق للتأكد من توافر السلع الغذائية للمواطنين، وللوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية، كذلك المتابعة المستمرة للكميات الواردة من المواد البترولية.





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وأوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن الحملات اليومية أسفرت عن ضبط 83 مخالفة تموينية منها، 80 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت بين (خبز غير مطابق للمواصفات – خبز ناقص الوزن – عدم وجود ميزان – توقف عن الإنتاج بدون علم الجهات المعنية – عدم وجود سجلات - قضايا تموينية أخرى متنوعة) وضبط 3 مخالفات في مجال متابعة الأسواق لقضايا تموينية متنوعة.