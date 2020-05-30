ظهور بقع شمسية لأول مرة منذ 3 سنوات.. تعافي الشمس من سباتها

وكانت المؤسسات العلمية أصدرت تحذيرات من أن الشمس قد تدخل في حال سبات عميق والمعرفة باسم دالتون، والتي ستؤدي إلى إظلام الأرض وحدوث مجاعات وزلالزل، وأصدر مركز التنبؤات الجوية في NOAA (وهو المصدر الرسمي لحكومة الولايات المتحدة لتنبؤات الطقس والتحذيرات والتنبيهات) هذه التنبيهات.

ولكن بعد عدة أشهر، ظهر الآن عدد قليل جدًا من البقع

، يراقب العلماء والمتنبئون بطقس الفضاء هذه المجموعة الجديدة لمعرفة ما إذا كانت تنمو أو تختفي بسرعة، وقد تكون البقع الشمسية دليلا لدورة

ال

أكثر نشاطًا.

