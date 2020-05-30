وزير الزراعة يتفقد مشروعات إنتاجية وبحثية في كفر الشيخ.. القصير: قروض ميسرة لـ "الصغيرة والمتوسطة".. ونستهدف تطوير مزارع الإنتاج الحيواني ..شاهد

وزير الزراعة من كفر الشيخ:

- نعمل على زيادة وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة وتحسين السلالات والأصناف

- تطوير مزارع الإنتاج الحيواني بأفكار خارج الصندوق وأسلوب اقتصادي

-نولي اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار الزراعي ودعم الصادرات













جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ومجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، واللواء إيهاب صابر، مساعد وزير الزراعة للخدمات البيطرية، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات، والدكتور حسن الفولي، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والدكتور عادل عبدالعظيم، والدكتورة شيرين عاصم ، والدكتور سامي درويش، وكلاء مركز البحوث الزراعية، والدكتور ممدوح السباعي، رئيس قطاع الإنتاج.



وأكد محافظ كفرالشيخ، أن هناك تعاونًا وتنسيقًا مستمر بين المحافظة، وزارة الزراعة، من أجل تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة بالمحافظة، ودعم لمزارعيها، وحل المشاكل التي تواجههم، ورفع مستوى معيشتهم، مشيرًا إلى أن المحافظة، تعتبر مركزًا ذات أهمية لتحقيق الأمن الغذائي المصري خاصة في محاصيل الحبوب، نظرا لوجود محطات البحوث الزراعية المسئولة عن إنتاج الأرز والذرة على مستوى الجمهورية.



وفي سياقٍ متصل، قدم الدكتور ممدوح السباعي، رئيس قطاع الإنتاج، عرضَا حول مزرعة قطاع الإنتاج بالقرضا، والتي تبلغ المساحة الإجمالية لها، حوالي 1800 فدان، من بينها 800 فدان منزرعة بمحصولي القمح، والشعير، والمساحة المتبقية يجرى حاليًا زراعتها بمحصول الأرز، بعد الانتهاء من حصاد البنحر.



كما تفقد محافظ كفر الشيخ، ووزير الزراعة، مزرعة الإنتاج الحيواني بالقرضا، التابعة لمعهد بحوث الإنتاج الحيواني، واستمعا إلى عرض مفصل حول أنشطتها الإنتاجية والبحثية، من الدكتور مصطفى عبدالرازق، مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني، وتبلغ مساحتها حوالي 12 فدانًا، وتحتوي على 215 رأسا من الأبقار.



وأكد وزير الزراعة على ضرورة الاستغلال الأمثل لكافة الموارد المتاحة، ورفع كفاءة المزرعة، وإدارتها بأسلوب اقتصادي بأفكار خارج الصندوق، لتكون نموذجا يحتذى به لمزارع الإنتاج الحيواني، مما يساهم في توفير فرص عمل لأبناء محافظة كفر الشيخ، لافتًا إلى أنه يجرى العمل حاليًا على تطوير كافة مزارع الإنتاج الحيواني التابعة للوزارة، بما سيساهم في زيادة الإنتاج من اللحوم الحمراء، وتوفير البروتين الحيواني، كذلك منتجات الألبان.



