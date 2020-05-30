كلب يضع «بطريق» في فمه.. فيديو يحصد أكثر من 2 مليون مشاهدة على تيك توك

في مشهد صادم وغريب صُوِّرَ كلب من فصيلة الجولدن ريتريفر، وهو يسحب "بِطريق صغير" من عنقه بعد أن وجده على ضفاف أحد الشواطئ الاسترالية ليهرب به إلى رمال الشاطئ.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، تم تصوير الفيديو بشاطئ ملبورن الاسترالي، حيث يوضح الفيديو الكلب الأليف وهو يراقب البطريق الصغير على ضفاف الشاطئ.

وبعد مراقبة الكلب للبطريق، قام بسحبه من عنقة برفق، وركض به نحو رمال الشاطئ .

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ويبين الفيديو مالك الكلب وهو يصيح فيه بضحك، ليترك البطريق، إلا أنه تجاهل أمر مالكه وظل يركض به على رمال الشاطئ.

واشارهت الصحيفة، إلى أن الفيديو شاهد أكثر من 2 مليون شخص منذ نشره عبر تطبيق "تيك توك" الشهير، في وقت سابق من هذا الأسبوع.



