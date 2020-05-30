شاهد| لحظة اشتعال النار فى مخازن هياكل السيارات بالحرفيين

حصل موقع صدى البلد على فيديو وصور للحظات الاولى من اشتعال النيران فى مخازن هياكل السيارات وقطع الغيار المحترقة بالحرفيين.





كان رجال الحماية المدنية بالقاهرة قد تمكنوا من إنقاذ منطقة الحرفيين بمدينة السلام من كارثة محققة ، بعد ان اشتعلت النيران داخل أرض فضاء تعتبر مخازن قطع غيار وهياكل للسيارات المستوردة .





تمت محاصرة كرات اللهب ومنع امتدادها للعقارات والورش المجاورة ، وامر اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة باتخاذ الاجراءات القانونيه حيال الواقعة.





تلقت عمليات أطفاء القاهرة بلاغا من الاهالى بنشوب حريق كبير داخل قطعة أرض بمنطقة الحرفيين بمدينة السلام .





وجه اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة بالدفع بــ ٥ سيارات أطفاء الى مكان البلاغ ، حيث نجحت القوات فى وقت قصير من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق ، دون اصابات .





تسببت كرات اللهب وأعمدة الدخان التى غطت سماء المنطقة فى احداث حاله من الفزع لدى الاهالى واصحاب الورش الذين حاولوا انقاذ عدد من السيارات التى كانت متوقفة خارج المخازن المحترقة حتى وصل رجال الاطفاء وتعاملوا مع الحريق .





تبين من المعاينه أن النيران التهمت عددا كبيرا من قطع الغيار وهياكل السيارات المستوردة من الخارج ، تم تحرير محضر وجار العرض على النيابة للتحقيق.



