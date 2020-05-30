AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

شاهد| لحظة اشتعال النار فى مخازن هياكل السيارات بالحرفيين

السبت 30/مايو/2020 - 07:16 م
صدى البلد
Advertisements
كتب محمد صبري
حصل موقع صدى البلد على فيديو وصور للحظات الاولى من اشتعال النيران فى مخازن هياكل السيارات وقطع الغيار المحترقة بالحرفيين.

كان رجال الحماية المدنية بالقاهرة قد تمكنوا من إنقاذ منطقة الحرفيين بمدينة السلام من كارثة محققة ، بعد ان اشتعلت النيران داخل أرض فضاء تعتبر مخازن قطع غيار وهياكل للسيارات المستوردة .

 تمت محاصرة كرات اللهب ومنع امتدادها للعقارات والورش المجاورة ، وامر اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة باتخاذ الاجراءات القانونيه حيال الواقعة.

تلقت عمليات أطفاء القاهرة بلاغا من الاهالى بنشوب حريق كبير داخل قطعة أرض بمنطقة الحرفيين بمدينة السلام .

 وجه اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة بالدفع بــ ٥ سيارات أطفاء الى مكان البلاغ ، حيث نجحت القوات فى وقت قصير من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق ، دون اصابات .

 تسببت كرات اللهب وأعمدة الدخان التى غطت سماء المنطقة فى احداث حاله من الفزع لدى الاهالى واصحاب الورش الذين حاولوا انقاذ عدد من السيارات التى كانت متوقفة خارج المخازن المحترقة حتى وصل رجال الاطفاء وتعاملوا مع الحريق .

تبين من المعاينه أن النيران التهمت عددا كبيرا من قطع الغيار وهياكل السيارات المستوردة من الخارج ، تم تحرير محضر وجار العرض على النيابة للتحقيق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إنقاذ أسرة احترقت شقتهم بمدينة نصر .. تفاصيل

اللحظات الأولى لحريق مخازن بمبنى إداري في المعادي ..فيديو

الخسائر بالملايين.. احتراق 4 طوابق تحوي سيراميك وأدوات صحية بمخزن السلاب

ننشر أول صور من داخل مخازن السلاب المحترقة بالمقطم.. شاهد

بعد كسر ماسورة غاز.. ملحمة لرجال الحماية المدنية في إخماد حريق ميدان الحلمية في أقل من ساعة

الحماية المدنية تنقذ منطقة الحرفيين من كارثة بعد احتراق مخزن هياكل سيارات

ترشيحاتنا

وفاة طبيب بالمعاش بفيروس كورونا في بني سويف

دعاء جلب الرزق وإبعاد الشر مأثور عن النبي.. مستشار المفتي يكشف عنه

قرار جديد للبابا تواضروس والمجمع المقدس بخصوص فتح الكنائس للصلاة

اِعرف الإجراءات الواجب اتباعها عند استخدام الكمامة القماش

إثيوبيا تعلن خطوة جديدة تمهيدا لبدء ملء سد النهضة

ثالث حالة فى البرلمان.. إصابة النائبة نشوى الديب بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في دقائق.. فاهيتا الدجاج بالطريقة الأصلية

هاني الناظر: فرشاة الشعر وبقايا الأظافر منبع للبكتيريا والفيروسات

الحماية المدنية تنقذ منطقة الحرفيين من كارثة بعد احتراق مخزن هياكل سيارات