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رياضة

أحمد أحمد يقلب الطاولة على الترجى.. اجتماع عاجل غدا لحسم مصير دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

السبت 30/مايو/2020 - 07:18 م
صدى البلد
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عمر سلامة

يعقد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إجتماعا طارئا غدا عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة عدد من القضايا المهمة في مقدمتها مباريات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية.

 

ويبحث "كاف" مع أعضائه، مصير نصف نهائي دوري الأبطال، وكأس الكونفيدرالية، حيث يظل الاقتراح الأقرب هو تنظيم بطولة مصغرة تضم الفرق المتأهلة لنصف النهائي، من أجل إنهاء المسابقتين اللتين يتمسك "كاف" بعدم إلغائهما.

 

يذكر أن تقارير مغربية كشفت عن الشهادة التي أدلى به أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن قضية الوداد والترجي أمام المحكمة الرياضية، اليوم.


ووفقًا لصحيفة المنتخب المغربي فإن رئيس الكاف أكد في شهادته بأنه تعرض للتهديد والسب من رئيس الترجي التونسي حمدي المدب.

 

واوضحت: "رئيس الترجي هدده وطالبه بتسليم الكاف كأس دوري أبطال إفريقيا لفريقه، وإلا ستشهد البلاد فوضى مباشرة بعد نهاية المباراة".

 

واختتمت: "شهادة رئيس الكاف دعمت موقف الوداد في قضيته ضد الترجي التونسي".

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