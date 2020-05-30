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فن

مواعيد العرض الثانى لمسلسل ونحب تانى ليه

السبت 30/مايو/2020 - 08:55 م
صدى البلد
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شروق حمدى
يعرض مسلسل ونحب تاني ليه للمرة الثانية اليوم بعد عرضه خلال الموسم الرمضاني 2020 عبر قناة Dmc في تمام الساعة الثامنة مساء


تدور أحداثه في إطار إجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.


شارك في بطولته كل من ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شريف منير، كريم العمري، تارا عماد، سوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.
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