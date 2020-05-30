الأهلي يحصل على خدمات حسام حسن لاعب سموحة مقابل المعارين

كشف مصدر مطلع داخل نادي سموحة عن انتقال حسام حسن لاعب الفريق الأول إلي صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأضاف في تصريحات خاصة لصدي البلد"، أن النادي الأهلي طلب الحصول على خدمات حسام حسن لاعب نادي سموحة مقابل الإستغناء عن ثلاثي القلعة الحمراء والمعارين إلي الفريق السكندري.





وأوضح أن المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة طالب بدراسة الموقف النهائي بشأن رحيل حسام حسن وموافقة اللاعب خصوصا في ظل امتلاك اللاعب العديد من العروض المحلية والخارجية .





وأتم :" من المقرر أن يتم الإعلان عن انتقال حسام حسن إلي صفوف النادي الأهلي خلال الايام المقبلة خصوصا عقب تمسك ثلاثي الأهلي بالبقاء في نادي سموحة في ظل رغبة رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء بعدم احتياجه إليهم.