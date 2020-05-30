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توك شو

أسماء المتورطين.. الديهى: استخبارات تركيا تدير مخططا لإشعال الفتنة بين أطباء مصر

السبت 30/مايو/2020 - 10:23 م
نِشأت الديهي
نِشأت الديهي
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حمزة شعيب

قال الإعلامي نشات الديهي، إن هناك خطة تركية تديرها خليه رباعية من إسطنبول بهدف إثارة البلبلة والفتنة في المجتمع المصري، وتستهدف المنظومة الصحية المصرية.

 

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت،، أن الخطة تنفذها الاستخبارات التركية، وتستهدف إرباك المشهد داخل المجتمع المصري، وتم الاستعانة بقنوات"الجزيرة" و "الحرة" ومحمد علي كأدوات لتنفيذ هذه الخطة.

 

وأشار إلى أن هذه الخلية رأس الحربة بها هو يحيي موسى، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في عهد المعزول الراحل محمد مرسي، و مستشار الرئيس التركي ياسين آقطاي، والإعلامي التركي الموالي للنظام متين توران، مع الاستعانة بالحشاش محمد علي، للحديث عن خلل المنظومة الصحية مع الهجوم على رأس الدولة المصرية، وتريض الأطباء ضد وزارة الصحة.


وأذاع الديهي عدة تصريحات لإعلامي الإخوان في تركيا، تمثلت في الهجوم على مصر والمنظومة الصحية بها بسبب أزمة كورونا، مشددًا على أن هذه التصريحات تعتبر تنفيذا لهذا المخطط.

 

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