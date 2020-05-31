ناشط كويتي يرد على ريم الشمري: العلاقة مع مصر أكبر من الصغائر

قال حسين بومجداد ناشط كويتي يعمل لدى هيئة الإطفاء الكويتية إن رسائل الكويتية ريم الشمري السلبية على السوشيال ميديا إلى الجالية المصرية بالكويت لا تمثل الشعب الكويتي ولكنها تمثل نفسها وما يحويه عقلها من رسائل هي بالأساس مرفوضة من جانب كل الكويتيين شعبا وقيادة.





وأضاف بومجداد ل صدى البلد أن مثل هذه الرسائل السلبية على السوشيال ميديا يجب أن يتجاهلها كلا الطرفين من البلدين الشقيقتين ولا يجب الانسياق وراء الفتنة التي يستغلها المغرضون من كل طرف لإحداث الوقيعة بين البلدين.





وتابع بومجداد أن العلاقة بين مصر والكويت أكبر من هذه الصغائر، وعلى مر العصور ظلت وطيدة وتظهر جليا في الأزمات الحقيقية سواء عندما تحدث بالكويت أو في مصر.



