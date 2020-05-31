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فن

هددها بسماع حمو بيكا .. كارول سماحة تهاجم أحد متابعيها

الأحد 31/مايو/2020 - 05:42 ص
صدى البلد
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محمد نحلة

هاجمت المطربة كارول سماحة  أحد متابعيها  بعد أن طلب منها التركيز فى الفن فقط ولا تتطرق إلى أمور أخرى غير ذلك وإلا سيستمع إلى حموبيكا.


وقالت كارول عبر حسابها على تويتر:""أنت بأى عصر عايش حضرتك؟؟؟ مين حضرتك؟؟ لإعطاء الناس إذن يحكوا أو ما يحكوا!! هيدا موضوع بيتعلق بصحتى، أنا مش بغبغان فقط بغنى!!! أنا موجودة على شبكة التواصل الاجتماعى لأتفاعل وأعلق على أحداث المجتمع أيضا.. لا تتبعنى بعد اليوم شكرا".


ونشرت النجمة اللبنانية كارول سماحة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى تويتر تغريدة جديدة أشادت فيها بالفنانة نانسي عجرم .


كتبت كارول سماحة فى التغريدة :"لدي ضعف تجاه الفنون الجمالية الإبداعية ، نرفع القبعة لـ نانسي عجرم على المفهوم السحري الذي قدمته أمس ، مبروك للفريق بأكمله خاصة المخرج سمير سوري على عمقه ورؤيته! أعطاني جزء من وطني # لبنان في لمحة قلب مكسور.


كانت الفنانة اللبنانية نانسى عجرم، أحيت حفلا فنيا، الثلاثاء الماضي، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وقدمت باقة من أغانيها الرائعة في ظل البقاء في المنزل.

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