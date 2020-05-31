نجل حسن حسني: والدي أصيب بجلطة في القلب قبل وفاته بيومين

كشف هشام حسن نجل الفنان الكبير الراحل حسن حسنى، تفاصيل الأيام الأخيرة لوالده قبل وفاته.





وقال نجل حسن حسنى فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي فى برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة تن، أن والده كرث حياته فى حب الناس، مشيرا إلى أن الفنان الراحل شعر بألم4 شديد قبل يومين من وفاته، موضحا: "عرفنا حينها إصابته بجلطة فى القلب".





ونوه إلى أن والده أجرى عملية قسطرة فى القلب غادر بعدها بنحو 5 ساعات الحياة، مضيفا "والدي كان يستاء كثيرا من كثرة شائعات بشأن وفاته فى الفترة الأخيرة من حياته".





وتوفي الفنان الكبير حسن حسني فجر اليوم قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، أفنى خلالها عمره في عدد كبير من الأدوار الخالدة.

وشيع أهالى وأقارب الفنان الراحل حسن حسنى جثمانه ظهر اليوم إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة فى أكتوبر على طريق الفيوم .