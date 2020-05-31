أخبار التوك شو| توزيع 2 مليون حقيبة أدوية .. الصحة: لم نحسب بعد ذروة انتشار الفيروس.. 33 إصابة وحالة وفاة بين المسعفين.. و500 جنيه فقط لإجراء مسحة للصحفيين

نشر موقع "صدى البلد" خلال الساعات الاخيرة، مجموعة من الأخبار الهامة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافةً إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:





قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إننا لا نستطيع أن نحكم وصولنا إلى ذروة انتشار فيروس كورونا ، مضيفة : "سوف نتعرف على مرحلة الذروة بعد انخفاض أعداد الاصابات، والتزاحم والاختلاط كان سببا رئيسيا في زيادة الأعداد".





قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه على المواطنين ارتداء الكمامات داخل المحال التجارية والمولات والأسواق حتى المفتوح منها كي لا يوقع عليهم الغرامة .

وأضاف نادر سعد، :" لا تطبق غرامة عدم ارتداء الكمامة على المواطن الذي يسير في الشارع بمفرده".





طالب الإعلامي أحمد موسى، شركات التأمين الخاصة بالمساهمة في علاج مصابي فيروس كورونا من المؤمن عليهم لديها.

قال الإعلامي أحمد موسى أنه في ظل الظرف الراهن على شركات التأمين الصحي الخاصة ان تشارك وتتعاون في علاج مصابي فيروس كورونا من المؤمن عليهم.





ظهر الإعلامي أحمد موسى، مرتديا الكمامة على الهواء ، قائلا:" هو ده الحل والحل في الكمامة ودي بـ 3 جنيه "، مضيفا أن الكمامات متوفرة في كل الاماكن وسعرها في متناول المواطن والكمامات دي تحميك وتمنعك من الذهاب إلى المستشفى حال الإصابة بفيروس كورونا".





قال الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف، إن هيئة الإسعاف تعمل علي مدار الساعة وقبل بداية جائحة فيروس كورونا وضعنا خطة للعمل عليها إذا زادت الأعداد .

واضاف محمد جاد، أن هناك محافظات خصصت 10 سيارات اسعاف لمرضى فيروس كورونا وهناك محافظات خصصت 15 سيارة ومحافظة القاهرة خصصت 30 سيارة اسعاف.





قال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إنه تم تعقيم مؤسسة دار الهلال بالكامل بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا بها

وأضاف كرم جبر :" أي مؤسسة صحفية تظهر فيها حالات مصابة بفيروس كورونا تغلق على الفور لمدة محددة ويتم تطهير ومتابعة المخالطين كي نطمئن على سلامتهم".قال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إنه تم تعقيم مؤسسة دار الهلال بالكامل بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا بها .





كشف المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن سبب عدم الرد على خط 105 المخصص بحالات فيروس كورونا.

وقال «عمرو طلعت» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم» السبب في عدم الرد هو الضغط الشديد والمتزايد على الخط طوال الوقت.





انفعلت الإعلامية لميس الحديدي على الهواء بسبب فيديو صادم داخل أحد القطارات، واستهتار بعض المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة اننشار فيروس كورونا.





وقالت «لميس الحديدي»: «ده بقى بالنسبة لي؛ قمة الاستهتار، ومش مسئولية الدولة أو السكة الحديد»، مضيفة أن مسئولية السكك الحديد توفير القطارات ولكن ده استهتار".





علق المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية على فيديو ازدحام المواطنين بالقطارات في عدد من المحافظات، قائلا «عملنا على حل الأزمة والدفع بعدد من القطارات».

وقال المهندس أشرف رسلان، إنه تواجد صباح اليوم في محطة القاهرة برفقة المهندس كامل الوزير وزير النقل، لمتابعة تطبيق القرارات الاحترازية والتزام المواطنين بارتداء الكمامات.





وأشار رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، إلى أن عقار هيدروكسي كلوروكوين متواجد يستخدم في المستشفيات يتم صرفه للمريض المصاب بالكورونا، وآنه تم توفير 3 سبل عن لتوصيل الأدوية للمخالطين عن طريق الوحدات الصحية والمراكز الطبية والقوافل في بعض المناطق.

وأوضح أنه تم تجهيز 2 مليون شنطة أدوية لتوزيعها علي المخالطين لمصابي فيروس كورونا كمرحلة أولى، مؤكدا أن الهدف هو حماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.





قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي, إن الوزارة تحارب بشدة ظاهرة الأطفال مجهولى النسب الذين يتم العثور عليهم فى الشوارع أو الأماكن غير اللائقة.

وأضافت الدكتورة نيفين القباج أن وزارة التضامن لديها 472 دار أيتام وحتي الأن لا يوجد اي إصابة كورونا بهم.





قال كامل الوزير وزير النقل ، أن المواطنين غير المعتادين علي ركوب القطارات؛ سيلجأون لركوبها بداية من يوم 1 يوليو المقبل؛ بسبب تواجد أحدث وسائل النقل في القطارات.

وأضاف كامل الوزير، خلال مداخلة هاتفية علي قناة "ام بي سى مصر"، أن القطارات الـ vip والقطارات المكيفة والدرجة الأولى والثانية، يمكننا التحكم في عدد ركابها، وهذا بناء علي عدد المقاعد والحجوزات .



