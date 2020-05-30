الصحة: 2 مليون حقيبة أدوية لتوزيعها على المخالطين لمصابي فيروس كورونا .. فيديو

قال الدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجي بـ وزارة الصحة ، إنه يتم توصيل الأدوية لمنازل المخالطين لمصابي فيروس كورونا ، كنوع من الحماية ورفع المناعة.





وأضاف «مصطفى غنيمة» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على قناة «سي بي سي» أن علاج المصابين بفيروس كورونا مبكرا جزء رئيسي من شفاء المرضى، موضحا أن الشنطة العلاجية تحتوي على ادوية ووسائل وقاية ونشرة وقائية.





وأشار رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، إلى أن عقار هيدروكسي كلوروكوين متواجد يستخدم في المستشفيات يتم صرفه للمريض المصاب بالكورونا، وآنه تم توفير 3 سبل عن لتوصيل الأدوية للمخالطين عن طريق الوحدات الصحية والمراكز الطبية والقوافل في بعض المناطق.





وأوضح أنه تم تجهيز 2 مليون شنطة أدوية لتوزيعها علي المخالطين لمصابي فيروس كورونا كمرحلة أولى، مؤكدا أن الهدف هو حماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.