عملنا على حل الأزمة.. رئيس السكة الحديد يرد على فيديو ازدحام المواطنين بالقطارات

علق المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية على فيديو ازدحام المواطنين بالقطارات في عدد من المحافظات، قائلا «عملنا على حل والدفع بعدد من القطارات». الأزمة





وقال المهندس أشرف رسلان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «القاهرة الآن» المذاع على قناة «الحدث» إنه تواجد صباح اليوم في محطة القاهرة برفقة المهندس كامل الوزير وزير النقل، لمتابعة تطبيق القرارات الاحترازية والتزام المواطنين بارتداء الكمامات.





وأضاف رئيس هيئة السكك الحديدية أن هناك تعاونا لتطبيق قرار الزام المواطنين بارتداء الكمامات في وسائل النقل العام والقطارات، مشيرا إلى أنه تم توفير الكمامات مع صرف التذاكر لمنحها للركاب بسعر 3 جنيهات.





وأوضح أنه تم الإعلان خلال الأيام الماضية عن أهمية ارتداء الكمامات، ومعظم الركاب بنسبة 95% ملتزمين بالكمامات، وشرطة النقل والمواصلات هي المسؤولة عن تحرير المحاضر وتطبيق الغرامة ومحاسبة غير الملتزمين بارتداء الكمامة.





ونوه إلى أن هناك تنسيقا مع القوات المسلحة، حيث تم الاتفاق على توفير 250 ألف كمامة للقطارات، و750 ألفا للمترو.