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هيئة السكك الحديدية: تحرير محضر لمخالفي قرار ارتداء الكمامة

السبت 30/مايو/2020 - 02:13 م
المهندس أشرف رسلان،
المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدة
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هاجر إبراهيم
قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدة: إن وزير النقل كان موجود في محطة السكة الحديد بالقاهرة اليوم، مشيرا إلى أنه تفقد ما تم من إجراءات إحترازية ووقائية هناك.

وأضاف "رسلان" خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإجراءات الاحترازية للقضاء على كورونا في محطة السكك الحديدية كانت بخصوص ضرورة ارتياد وسائل النقل الجماعي ومنها قطارات السكة الحديد في ارتداء الكمامات، حرصا على سلامة الركاب.

وتابع أن هناك تعاون تام بين هيئة السكك الحديدة وبين الركاب والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، حيث يوجد 90% منهم مرتدين الكمامات.

وأفاد أن من ليس لديه كمامات يتم توفيرها على شبابيك التذاكر وبسعر رمزي، لافتا إلى أنه يتم تعقيم القطارات والمحطات وشبابيك التذاكر بصفة دورية لمواجهة كورونا.

وأكد أنه حتى الآن يوجد وعى كامل من الركاب بخصوص الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أنه في حالة عدم التزام الراكب بها يتم التعاون مع شرطة نقل المواصلات لتحويله وعمل محضر خاص به.
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