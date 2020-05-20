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السكك الحديدية: توقف حركة القطارات خلال أسبوع العيد.. فيديو

الأربعاء 20/مايو/2020 - 12:20 م
المهندس سامي عبد
المهندس سامي عبد التواب
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نورهان رأفت
أكد المهندس سامي عبد التواب نائب رئيس هيئة السكك الحديدية للتشغيل، أن هيئة السكك الحديدية تسير على تعليمات رئيس الوزراء، وتوقف أعمال النقل والسكك الحديدية من 24 مايو وحتى 29 مايو الجاري.


ونصح المهندس سامي عبد التواب خلال حواره في  برنامج "صباح الخير يامصر" الذي يذاع على القناة الأولى، المواطنين بعدم الاعتماد على السكك الحديدية خلال الأيام المذكورة ، وأنها ستكون مغلقة تماما.


وأشار نائب رئيس هيئة السكك الحديدية إلى أن الهيئة تعمل بشكل طبيعي في مواقيت الحظر المعلنة لتلك الفترة وحتى يوم السبت القادم.

وأوضح عبد التواب أنه تم الدفع بعدد من القطارات، تساعد على النقل وتفادي الزحام في الفترات خارج الحظر، وهم 12 قطار جديد.

وتابع: أن هناك إجراءات أخرى لتخفيف الزحام، من خلال الحجز عبر الانترنت، ولكل راكب مسموح له  بحجز أربع تذاكر فقط بالرقم القومي، مؤكدا أن جميع القطارات تتبع الإجراءات الاحترازية ويتم تعقيمها قبل ركوب المواطنين.

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