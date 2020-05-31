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توك شو

دينا الشربيني لجمهورها: اطمئنوا أنا ورجاء الجداوي بخير.. فيديو

الأحد 31/مايو/2020 - 01:03 ص
دينا الشربيني
دينا الشربيني
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كـريـم الـخـطـيـب
طمأنت الفنانة دينا الشربيني جمهورها على صحتها وحالة الفنانة القديرة رجاء الجداوي.


وقالت دينا الشربيني، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي تتحسن تدريجيا، مشيرة إلى أنها تتواصل معها يوميا صباحا ومساء للاطمئنان عليها.


وأضافت دينا الشربيني، أن رجاء الجداوي من أفضل الشخصيات التي قابلتها في حياتها وتحمل لها قدرا كبيرا من الحب والتقدير، مؤكدة أن ما تعيش فيه الفنانة رجاء الجداوي مجرد أزمة وستزول قريبا.


وحذرت دينا الشربيني الجميع من خطورة أزمة فيروس كورونا، وضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة الفيروس المستجد، مؤكدة أنها بصحة جيدة.


وتداول عدد من نشطاء السوشيال ميديا، صورة للفنانة القديرة رجاء الجداوي، ظهرت فيها على سرير مستشفى العزل الصحي في أبو خليفة بالإسماعيلية، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19. 


وظهرت رجاء الجداوي، في المستشفى، مستلقية على سرير المستشفى، وتقرأ بالمصحف الشريف داخل المستشفى، وعلى وجهها علامات الدهشة بعد إصابتها بالمرض، ونقل عدوى كورونا لها. 
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