دينا الشربيني لجمهورها: اطمئنوا أنا ورجاء الجداوي بخير.. فيديو









وقالت دينا الشربيني، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي تتحسن تدريجيا، مشيرة إلى أنها تتواصل معها يوميا صباحا ومساء للاطمئنان عليها.









وأضافت دينا الشربيني، أن رجاء الجداوي من أفضل الشخصيات التي قابلتها في حياتها وتحمل لها قدرا كبيرا من الحب والتقدير، مؤكدة أن ما تعيش فيه الفنانة رجاء الجداوي مجرد أزمة وستزول قريبا.









وحذرت دينا الشربيني الجميع من خطورة أزمة فيروس كورونا، وضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة الفيروس المستجد، مؤكدة أنها بصحة جيدة.







