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فن

دينا الشربيني تنعى حسن حسني: ربنا يرحمك ويصبر كل حبايبك

السبت 30/مايو/2020 - 07:06 م
حسن حسنى
حسن حسنى
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محمد بدران
نعت الفنانة دينا الشربينى الفنان الراحل حسن حسني من خلال حسابها بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام".


ونشرت دينا الشربينى صورة للفنان الراحل وعلقت عليها : "هتوحشنا أوي أوي .. أنت فى مكان أحسن بكتير.. ربنا يرحمك يارب ويصبر كل حبايبك".

وتوفي الفنان الكبير حسن حسني، فجر اليوم، قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، أفنى خلالها عمره  في عدد كبير من الأدوار الخالدة.

وشيع أهالى وأقارب الفنان الراحل حسن حسني، جثمانه، ظهر اليوم، إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة فى أكتوبر، على طريق الفيوم.

يذكر أن آخر أعمال الفنان الكبير حسن حسنى، مسلسل "سلطانة المعز" من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، تهاني راشد، محمد شاهين، طاهرة،دينا ،محمد لطفي ، محمود البزاوي،وليد فواز ، مي الغيطي ،أحمد ماجد ، كريم الأبنودي ورنا رئيس.. ومدير التصوير هيثم زانيتا وتأليف إياد ابراهيم وإخراج محمد بكير .

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