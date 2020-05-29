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فن

تسجيل صوتي .. وصلة غزل من دينا الشربيني في عمرو دياب بسبب لعبة النسيان

الجمعة 29/مايو/2020 - 06:59 م
صدى البلد
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آيه عاطف
عبّرت الفنانة دينا الشربيني عن سعادتها بنجاح مسلسلها الأخير "لعبة النسيان" والذي خاضت به مؤخرًا السباق الرمضاني الأخير ٢٠٢٠.

كما أكدت أنها احبت الموسيقى التصويرية الخاصة بالعمل والتي قام بها الفنان عمرو دياب، وذلك من خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "إنسيدر بالعربي".

وقالت دينا الشربيني، "بحب موسيقى المسلسل اوي فيه أعمال ببقى عايزة اعدي التتر فيها لكن انا بحس اني بتفرج عشان اسمع التتر، وكمان الموسيقى فرقت اوي في المشاهد، فرق كبير بين قبل وبعد وعمرو بيحبها أوي".

مسلسل "لعبة النسيان" بطولة دينا الشربيني، بجانب كل من أحمد داوود، وإنچي المقدم، ورجاء الجداوي، وآدم وهدان، وعدد أخر من النجوم.
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