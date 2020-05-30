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فن

معنوياتها مرتفعة.. مصدر: رجاء الجداوى تستجيب للعلاج والحالة في تحسن

السبت 30/مايو/2020 - 02:45 ص
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
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نبيل العدوى
أكد مصدر مقرب من الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي أن حالتها الصحية في تحسن منذ دخولها إلى مستشفى العزل، وأنها تتمتع بمعنويات مرتفعة، مشيرا إلى أنه لا صحة لما أثير قبل ساعات عن تدهور حالتها بسبب اصابتها بـ فيروس كورونا المستجد.

وعلم "صدى البلد" من مصدر طبي، أن الفنانة رجاء الجداوي التي ترقد حاليا في أحد مستشفيات العزل بمدينة الإسماعيلية، في حالة صحية أفضل، مقارنة باليوم الأول الذي حجزت فيه بالمستشفى.

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وقد سمح لـ رجاء الجداوي باستخدام هاتفها المحمول وإن كان صوتها يبدو مرهقا إلى حد ما، نتيجة الفيروس.

وكانت حملة شائعات واسعة انطلقت على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، عن وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، بعد عدة أيام من مكوثها في مستشفى العزل بالإسماعيلية، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.
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