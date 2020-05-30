معنوياتها مرتفعة.. مصدر: رجاء الجداوى تستجيب للعلاج والحالة في تحسن

وعلم "صدى البلد" من مصدر طبي ، أن الفنانة رجاء الجداوي التي ترقد حاليا في أحد مستشفيات العزل بمدينة الإسماعيلية ، في حالة صحية أفضل ، مقارنة باليوم الأول الذي حجزت فيه بالمستشفى.





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أكد مصدر مقرب من الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي أن حالتها الصحية في تحسن منذ دخولها إلى مستشفى العزل، وأنها تتمتع بمعنويات مرتفعة، مشيرا إلى أنه لا صحة لما أثير قبل ساعات عن تدهور حالتها بسبب اصابتها بـ فيروس كورونا المستجد.