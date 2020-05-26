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فن

هل عزاء زوج صفاء أبو السعود وراء إصابة رجاء الجداوي بـ كورونا؟

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 01:56 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة للفنانة رجاء الجداوي أثناء حضورها عزاء زوج الفنانة صفاء أبو السعود، الذي ضم عددا من الفنانين ولاعبي كرة القدم، واستقبلتهم صفاء أبو السعود عقب وفاة زوجها في منزلها، ومن بعدها بدأت أعراض المرض تظهر عليها تدريجيا.

وربط بعض هؤلاء بين إصابة رجاء الجداوي وحضورها العزاء دون كمامة ودون اتخاذ الإجراءات الوقائية وسط عدد كبير من الحاضرين، دون أن يتسنى لأحد التأكد من مصدر العدوى والإصابة بالطبع.


كانت الفنانة رجاء الجداوي نقلت إلى أحد مستشفيات العزل بمدينة الإسماعيلية، لتلقي الرعاية والعلاج، عقب إصابتها بفيروس كورونا بعد يومين من انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان".


من ناحية اخري وجهت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى نصائحها لجميع فئات الشعب، قائلة: "خدوا بالكم الحالات بتزيد، والدولة مش هتقدر تتحمل كل الحالات، المرض ده مش بيفرق بين غنى وفقير ولا قوى ولا ضعيف، والدولة قايمة بواجبها تجاه الأزمة على أفضل وجه، أنا فى المستشفى معايا كل الفئات الغنى والفقير ومفيش أى تقصير مع حد، لكن نراعى إمكانيات الدولة لأن تكلفة علاج الفيروس مرتفعة للغاية".

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