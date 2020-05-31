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وزيرة التضامن: لا توجد وفيات للأطفال بفيروس كورونا فى دور الأيتام .. فيديو

الأحد 31/مايو/2020 - 12:07 ص
الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج
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محمد حليم قنديل

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي, إن الوزارة  تحارب بشدة ظاهرة الأطفال مجهولى النسب الذين يتم العثور عليهم فى الشوارع أو الأماكن غير اللائقة.

وأضافت الدكتورة نيفين القباج خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الأولي المصرية, أن وزارة التضامن لديها  472 دار أيتام وحتي الأن لا يوجد اي إصابة كورونا بهم.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي, أن الأطفال الخمسة المخالطين للطفلين اللذين ماتا، بمركز حجازى للأطفال المعثور عليهم بمنطقة شبرا ، تبين أنهم غير حاملين لفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الدكتورة نيفين القباج, أنه تم سحب عينة من الأطفال المتوفاة وجارى تحليلها من أجل معرفة سبب الوفاة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلي, أنه يتم توفير رعاية طبية وصحية لهؤلاء الأطفال من أجل التحقق من صحتهم وحمايتهم حال تعرضهم لأى أمراض.

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