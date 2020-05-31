وزير النقل يوضح أسباب الزحام في القطارات.. ويؤكد: بشرى في أول يوليو.. فيديو

قال كامل الوزير وزير النقل، إن المواطنين غير المعتادين على ركوب القطارات؛ سيلجأون لركوبها بداية من يوم 1 يوليو المقبل؛ بسبب تواجد أحدث وسائل النقل في القطارات.





وأضاف كامل الوزير، خلال مداخلة هاتفية علي قناة "إم بي سى مصر"، أن القطارات الـ vip والقطارات المكيفة والدرجة الأولى والثانية ، يمكننا التحكم في عدد ركابها، وهذا بناء على عدد المقاعد والحجوزات .





، وهذا بسبب زيادة الطلب علي هذه القطارات. وأوضح وزير النقل ، أن الـ 20 % وقوفًا، وافقنا عليها؛ لامتصاص الزيادات والزحام





وأشار كامل الوزير إلى أن القطار لا يوجد به أكثر من حمولته وعدد الكراسي بالإضافة إلى الـ20% وقوفاً ليس أكثر من ذلك.





وأكمل: أن خطوط قطار الصعيد يكون بها ضغط وزحام، وفي هذه الحالة ، نقوم بدعمهم بقطار إضافي ، أو نعمل علي زيادة عدد عربات القطار؛ لتخفيف ذلك الضغط ومنع الزحام .





ونوّه إلي أن قطارات الدرجتين الثانية والثالثة -وهي الدرجة العادية- ليس بها حجز برقم كرسي معين، فيكون بها زحام أكثر من 20%، وأكثر من ذلك .



