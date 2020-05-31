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توك شو

وزير النقل يوضح أسباب الزحام في القطارات.. ويؤكد: بشرى في أول يوليو.. فيديو

الأحد 31/مايو/2020 - 12:10 ص
وزير النقل
وزير النقل
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إبراهيم القادري
قال كامل الوزير وزير النقل، إن المواطنين غير المعتادين على ركوب القطارات؛ سيلجأون لركوبها بداية من يوم 1 يوليو المقبل؛ بسبب تواجد أحدث وسائل النقل في القطارات.

وأضاف كامل الوزير، خلال مداخلة هاتفية علي قناة "إم بي سى مصر"، أن القطارات الـ vip والقطارات المكيفة والدرجة الأولى والثانية، يمكننا التحكم في عدد ركابها، وهذا بناء على عدد المقاعد والحجوزات .

وأوضح وزير النقل، أن الـ 20 % وقوفًا، وافقنا عليها؛ لامتصاص الزيادات والزحام، وهذا بسبب زيادة الطلب علي هذه القطارات.

وأشار كامل الوزير إلى أن القطار لا يوجد به أكثر من حمولته وعدد الكراسي بالإضافة إلى الـ20% وقوفاً ليس أكثر من ذلك.

وأكمل: أن خطوط قطار الصعيد يكون بها ضغط وزحام، وفي هذه الحالة، نقوم بدعمهم بقطار إضافي، أو نعمل علي زيادة عدد عربات القطار؛ لتخفيف ذلك الضغط ومنع الزحام .

ونوّه إلي أن قطارات الدرجتين الثانية والثالثة -وهي الدرجة العادية- ليس بها حجز برقم كرسي معين، فيكون بها زحام أكثر من 20%، وأكثر من ذلك .

وأكد أنه في بداية شهر 7؛ ستأتي إلينا 33 عربة قطار جديدة من روسيا، وعربات مترو جديدة لتحديث منظومة النقل.
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