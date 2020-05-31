شملت التوك توك.. متحدث الوزراء يوضح حالات دفع غرامة الكمامة في وسائل النقل.. فيديو

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إن المواطن الذي يتنقل من خلال سيارته والمتواجدين معه في نفس السيارة ليس عليهم أي التزام قانوني ولا يوقع عليهم غرامة ارتداء الكمامة .





وأضاف نادر سعد خلال مداخلة هاتفية علي قناة إم بي سي مصر ، أن جميع المواطنين الذين يقومون بركوب التاكسى او المواصلات يجب عليهم ارتداء الكمامات لأنهم يوقع عليهم غرامات ارتداء الكمامات بالاضافة الى "التوك توك "لانه من ضمن وسائل النقل الخاصة وهذا يطب عليهم القرار.









واوضح نادر سعد ، أن قرار رئيس الوزراء حدد نوعين من وسائل النقل ومنهم وسائل النقل الجماعي العامة مثل المترو والقطارات والاتوبيس النهرى هؤلاء يطب عليهم غرامات ارتداء الكمامات .









وتابع أن وسائل النقل الخاصة مثل التاكسى والميكروباص او المواصلات الخاصة عبر التطبيقات الالكترونية يطبق عليهم ايضا الغرامة .









وأشار إلى أن قرار عودة الصلاة في المساجد لم يصدر رسميا ولكنه من أهم المواضع التي ستطرح خلال اجتماع إدارة أزمة فيروس كورونا هذا الأسبوع .









وأشار إلى أن وزارة الأوقاف تعمل على فرش المساجد بسجاد جديد يوضح عليه علامات إرشادية للمصلين، بالإضافة الي العديد من الإجراءات الاحترازية من ضمنها أن يكون مع كل مُصلٍ سجادة الصلاة الخاصة به .



