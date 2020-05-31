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آخر مكالمة.. صلاح عبد الله: حسن حسني قالي خلي بالك من كورونا

الأحد 31/مايو/2020 - 03:36 ص
الفنان حسن حسني وصلاح
الفنان حسن حسني وصلاح عبد الله
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كـريـم الـخـطـيـب
نعى الفنان صلاح عبدالله الفنان الكبير حسن حسنى، الذى وافته المنية فى الساعات الأولى من صباح أمس السبت.

وتحدث صلاح عبدالله خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «القاهرة الآن» المذاع على «الحدث» عن علاقته بالفنان الراحل، مؤكدا أنه كانت تجمعه مع الفنان حسن حسني علاقة صداقة قوية.

وقال صلاح عبدالله أنهم أقاموا أمس تكريم للفنان حسن حسنى أمس في نقابة المهن التمثيلية، موضحا أنه تحدث معه قبل العيد وتناولوا العديد من الموضوعات وأزمة كورونا، وقال له: «خلي بالك من الكورونا"، مؤكدا أنه لم يستوعب خبر وفاة صديقه حسن حسني وبعدها شعر بوجع شديد حزنا على فراقه.

وأوضح صلاح عبد الله انه لم يجمع بينه وبين حسن حسني أعمال فنية كثيرة ولكنه كان يجمعهم الود والحب خاصة أنه كان محل إقامتهما قريبة، مؤكدا أنه شارك معه درس خصوصي و حمادة يلعب وعسكر في المعسكر والفرح ومسلسل اوب العلا، مؤكدا أن الود والتواصل كان مستمر دائما وحريص على لقائه دائما.

ونشر صلاح عبد الله  منشورا على موقع التواصل الاجتماعي عن صديقه الفنان الراحل حسن حسني قائلا فيه:« ياحبيبي ياحبيبي ياحبيبي ياعمي وسيدي وتاج راسي يا أستاذي هو أنا مش كلمتك قبل العيد  وطمنتك عليا وحلفتك إن انا الحمد لله كويس ، كنت انت كويس لوقتي انا مش كويس وبحاول استوعب المفاجأة».
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