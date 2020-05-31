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محافظات

ارتفاع عدد المصابين بـ فيروس كورونا في السويس إلى 221 حالة

الأحد 31/مايو/2020 - 05:37 ص
ارتفاع عدد المصابين
ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالسويس الى ٢٢١ مصابا
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حسن غنيمة
أعلنت مديرية الصحة والسكان بالسويس ظهور ١٢ حالة إيجابية جديدة مصابة بفيروس كورونا موزعة على مستشفى الحميات والمستشفى العام ومستشفى الصدر ومستشفى التأمين الصحى والحالات البسيطة يتم عزلها بالمنزل و٢ وفيات ليكون إجمالى عدد المصابين ٢٢١ مصابا وعدد الوفيات ١٢ حالة.

وأضاف البيان أنه جار استكمال الإجراءات الوقائية الاحترازية والتقصى والترصد عن خطوط السير لتلك الحالة ومتابعة المخالطين اللصقاء لتلك الحالات.

وأكدت مديرية الصحة على أهمية الالتزام بالإجراءات التى وضعتها الدولة للحد من انتشار الفيروس، وهى عدم التواجد بالأماكن المزدحمة، وعدم التواجد فى تجمعات واتباع قواعد النظافة العامة من الغسيل المستمر للأيدى، وآداب العطس والسعال وتنظيف الأسطح باستمرار بالمواد المطهرة، وعدم النزول إلا للضرورة القصوى والالتزام بالمسافة الآمنة، وهى متر على الأقل وارتداء الكمامة عند النزول لأماكن بها تجمعات مثل أماكن العمل أو الأسواق وغيره.

وأشارت إلى أنه اعتبارا من السبت ٥/٣٠ تم بالفعل منع دخول المواطنين للمصالح الحكومية التى تعمل يوم السبت وغيرها من الأماكن العامة  دون  ارتداء الكمامات الطبية لمنع انتشار العدوى.
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