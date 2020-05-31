حيوان مجهول يفترس حصان مواطن سعودي.. فيديو

انتشر مقطع فيديو على موقع التغريدات تويتر لحيوان غريب هاجم منزل أحد المواطنين السعوديين وانقض على حصانه فنهش رقبته.





ترك الحيوان الغريب آثار حوافر ضخمة غاصت في الرمال، وصور المقطع جار المواطن السعودي صارخًا من هول المشهد.





كان الرجل يصرخ خلال المقطع بأن آثار الحوافر هي لذئب مفترس هاجم حصان جاره في غفلة منه ونهش لحمه.

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رجح البعض أن تكون آثار الحوافر الغريبة هي لضبع فغوصها في الرمال بتلك الطريقة لا ينم عن آثار ذئب، وهو ما لم يقل به جار المواطن المتضرر في الفيديو فقد استمر في وصفه بالذئب الملعون.





بينما رجح آخرون أن الحوافر لحيوان هجين نادر يدعى "الذئب الكلب" وهو نتاج تزاوج بين الكلب والذئب، ولم يره إلا عدد قليل من المواطنين في مزارعهم.





كان المواطن طوال المقطع يندب حظ جاره الذي قال عنه "سيموت من الصدمة"، وظهرت بقايا الحصان ملقية على الأرض بعدما نهش لحمه الحيوان.



