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منوعات

شاهد.. صور لـ حيوانات تشبه أصحابها بشكل غريب

السبت 23/مايو/2020 - 03:44 ص
حيوانات
حيوانات
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عزة عاطف
كشفت صور غريبة مجموعة من الحيوانات الأليفة التي تشابهت بشكل كبير جدًا مع أصحابها مما أثار دهشة الكثيرين، فيما أثبتت دراسة حديثة وجود سبب علمي لتلك الظاهرة.

يتشابه هؤلاء الأشخاص من حول العالم تمامًا مع حيواناتهم الأليفة بطريقة توحي بالضحك والاستغراب سواء كان ذلك من حيث اللون، الشعر، الوضع، أو حتى تعبيرات الوجه.
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الأشخاص الذين يشبهون قططهم أو كلابهم شائعين بشكل مثير للدهشة، وقد أعطت دراسة بتكليف من موقع رعاية الحيوانات الأليفة ITCHpe سببًا علميًا لذلك.

 ووفقًا للدراسة التي نشرتها صحيفة مترز فإننا في الواقع أكثر ميلًا لاختيار الحيوانات الأليفة التي نشعر بأنها تشبهنا.


إذ يعترف أكثر من واحد من كل عشرة رجال (12 ٪) أنهم اشتروا نوعًا معينًا من الكلاب أو القطط لأنها تحمل أكثر من تشابه عابر معهم.

يشعر حوالي واحد من كل ستة ذكور (16 ٪) بأن كلبهم أو قطتهم لديهم عيون مشابهة لهم، ويعتقد واحد من كل عشرة أن لديهم نفس شكل الأنف أو الأذنين مثل حيوانهم الأليف.

وعلميًا هناك راحة في رؤية نفسك تنظر إلى نفسك، يشرح البروفيسور بيتر نيفيل عالم السلوك الحيواني أن هذا نوع من التبعية المتبادلة. 

فالكلب يعتمد عليك في أي حال ولا يهتم حقًا بما تبدو عليه، ولكن إذا رأيت جوانب من صورتك به، فستشعر براحة أكبر.
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