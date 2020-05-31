قانون جديد لحماية الكوادر الطبية في السودان

أجاز مجلسا السيادة والوزراء بالسودان، أمس السبت، قانون حماية الكوادر الطبية، ووقعه رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.





وقال وزير الصحة السوداني الدكتور أكرم التوم، في تصريحات، إن إجازة القانون تعتبر مكسبًا كبيرًا لنضال الأطباء في السودان، موضحا أن القانون يمثل حماية فعلية لكل كادر طبي يعمل في أي مرفق صحي.





وأشار إلى أن هناك مصفوفة أخرى من التدابير الإدارية التي يمهد لها هذا القانون والتي تضمن للكادر الطبي خدمة علاجية له ولأسرته عبر التأمين الطبي الشامل المتوقع انطلاقه قريبا.





وأوضح أن أهم ما جاء فى بنود القانون تشديد العقوبة، والتي تصل إلي السجن عشر سنوات في حق من يعتدي أو يهدد أي كادر طبي أثناء عمله.

ويحدد القانون عقوبات على من يتهجم على المنشآت الصحية، ويعمل على تخريبها مما يتسبب في حرمان المواطن من تلقي العلاج.



