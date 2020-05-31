السقا يشارك جمهوره بنقل شعائر صلاة الفجر من المسجد النبوي

نشر الفنان احمد السقا تغريدة لفيديو عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة تويتر.





وتضمن الفيديو شعائر المصليين بالمسجد النبوي بعد اعاده فتح أبوابه لاداء صلاة الفجر بعد اغلاق دام اكثر من ثلاثة اشهر بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.





وكتب السقا معلقا على الفيديو :" رفع اذان الفجر من رحاب المسجد النبوي".





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نالت التغريدة اعجاب متابعيه، وجاءت أبرز التعليقات " ‏‎‎ماشالله تبارك الرحمن يارب نرجع مثل قبل واحسن"، "‏‎اللهم ارفع عنا البلاء والوباء يارب العالمين"، ‏"‎عيد والله بالنسبالنا"





وأظهر الفيديو فعاليات صلاة الفجر و توافد المصلين بكثافة إلى ساحة المسجد النبوي الشريف، والتزامهم الصارم بإجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، وغيرها من الإجراءات الوقائية التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية.





كانت المملكة العربية السعودية أعلنت أمس السبت عن بدء الصلاة وزيارة المسجد النبوي الشريف بعدة شروط.





وقالت هيئة إدارة شؤون المسجد النبوي الشريف، إنه بدءًا من، يوم الأحد، سيتم إعادة افتتاح المسجد الشريف مجددًا لأول مرة منذ إغلاقه في، مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا



