مقتل ذئب مهدد بالانقراض انتقاما لحصان

بعد تداول مقطع فيديو على موقع التغريدات "تويتر" لحيوان غريب يقال إنه ذئب هاجم منزل أحد المواطنين السعوديين وانقض على حصانه فأكل رقبته، اصطاد عدد من المواطنين بعد ساعات قليلة الذئب المفترس و"قتلوه"، وتبين أن الذئب من نوع نادر مهدد بالانقراض.

















تم تداول مقطع فيديو عن نفس الحادثة زعم فيه أحد المستخدمين أنهم اصطادوا الذئب ، وتبين أنه من نوع "شيفرد" الأسود النادر وهو نوع أكبر من الذئب بقليل وأشد فتكًا، لكنه مهدد بالانقراض.









كان المقطع أثار ضجة على مواقع التواصل بعدما ظهرت آثار حوافر ضخمة لحيوان غريب وسط الرمال، وصور المقطع جار المواطن السعودي صاحب الحصان صارخًا من هول المشهد.









كان الرجل يصرخ خلال المقطع بأن آثار الحوافر هي لذئب مفترس هاجم حصان جاره في غفلة منه ونهش لحمه، لكن رأي رواد "تويتر" كان مختلفًا.









ورجح البعض أن تكون آثار الحوافر الغريبة هي لضبع، فغوصها في الرمال بتلك الطريقة لا ينم عن آثار ذئب، وهو ما لم يقل به جار المواطن المتضرر في الفيديو فقد استمر في وصفه بالذئب الملعون.









بينما رجح آخرون أن الحوافر لحيوان هجين نادر يدعى "الذئب الكلب" وهو نتاج تزاوج بين الكلب والذئب، ولم يره إلا عدد قليل من المواطنين في مزارعهم.









كان المواطن طوال المقطع يندب حظ جاره الذي قال عنه: "سيموت من الصدمة"، وظهرت بقايا الحصان ملقية على الأرض بعدما نهش لحمه الحيوان.







