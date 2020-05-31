منذر آل الشيخ مبارك بعد فتح المسجد النبوي: مرحبا بالصلاة خير من النوم

شارك رجل الاعمال السعودى منذر آل الشيخ مبارك متابعيه بتغريدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.





وعلق على اعاده فتح أبواب المسجد النبوي لاداء صلاة الفجر بعد اغلاق دام اكثر من ثلاثة اشهر بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.





كتب معلقا : " ‏يامرحبا بذكر الله يامرحبا بحيا على الصلاة يامرحبا بالصلاة خير من النوم.

هذا هو الخروج الأول لي من البيت إلى المسجد الحمدلله من قبل ومن بعد ".









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نالت التغريدة اعجاب متابعيه وجاءت أبرز التعليقات ‏‎‎‏‎هنيئا لنا جميعا عودة الصلاة في المساجد نحمد الله على ذلك، ‏‎شعور وكانك بعثت للحياة من جديد عندما سمعت المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح





وتوافد المصلون بكثافة إلى ساحة المسجد النبوي الشريف، والتزامهم الصارم بإجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، وغيرها من الإجراءات الوقائية التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية.





كانت المملكة العربية السعودية أعلنت أمس السبت عن بدء الصلاة وزيارة المسجد النبوي الشريف بعدة شروط، وسيتم تشغيل مواقف المسجد النبوي بنسبة 50%، على أن يتم دفع أجرة الوقوف بمواقف المسجد النبوي عبر التطبيق الإلكتروني.





وأكدت الإدارة أنه تم وضع خطة لتعقيم المسجد النبوي، ووضع فواصل أرضية لتحقيق التباعد بين المصلين وغسيل الأرضيات بعد كل صلاة، وكذلك استمرار رفع حافظات ماء زمزم، مع استمرار إيقاف توزيع عبوات ماء زمزم في المسجد النبوي وساحاته.



