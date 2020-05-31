الفنان نعيم عيسى: شاركت فى ريا وسكينة وسافرت مع الزعيم كل بلاد العالم.. فيديو

قال الفنان نعيم عيسى، إنه شارك فى مسرحية "ريا وسكينة" بعد ترشيح المنتج سمير خفاجى له، والمخرج حسين كمال، لافتًا إلى أنه قام بدور "عم جميل"، بائع القماش بالمسرحية.









وأضاف الفنان نعيم عيسى، فى لقاء ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المجموعة كانت متعاونة ويدا واحدة والجو العام خلال العمل كان أخويا.









وأوضح أن أول مسرحية شارك فيها كانت مع الفنان الراحل عبد المنعم مدبولى مع فقرته "مدبوليزم" بالمشاركة مع يحيى الفخرانى وأسامة عباس وغيرهم الكثير.









وأكد انه شارك مع الزعيم عادل إمام فى مسرحية "الواد سيد الشغال" وعرضها فى كل بلاد العالم حتى أنه سافر مع الزعيم إلى أستراليا لعرضها.









وتابع: "نسيت شنطتى فى أستراليا بكل الهدايا التى اشتريتها لأسرتى، وقدمت شكوى فى المطار بعدما رجعت مصر".