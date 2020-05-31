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محافظات

من بين العتمة نور .. تعدد حالات الولادة بمستشفيات العزل في المحافظات

الأحد 31/مايو/2020 - 10:17 ص
ولادة داخل العزل
ولادة داخل العزل
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قسم المحافظات
في ظل حالات الخوف والهلع من فيروس كورونا، شهدت مستشفيات العزل بالمحافظات المختلفة الكثير من حالات الولادة داخل الحجر الصحي من سيدات مصابة بالفيروس وكأنها رسالة أمل وطمأنينة من بين لحظات الخوف والحزن التي يعيشها الناس في الآونة الأخيرة داخل وخارج الحجر الصحي بعد انتشار الفيروس.

أعلنت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام مستشفي اسنا التخصصي واستشاري مكافحة العدوي بالأمانة العامة بجنوب الأقصر، أنه تم إجراء  سابع حالة ولادة قيصرية داخل مستشفى العزل الصحي بإسنا.

وأوضحت أن الفريق الطبي تحت  إشراف الدكتور  محمد حمزة كشك رئيس فريق العزل الصحي استطاع إجراء سابع ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس  كورونا المستجد"كوفيد19"

وأشارت إلى أن السيدة تتلقى العلاج والرعاية الكاملة داخل مستشفى إسنا التخصصي العزل الصحي وأنجبت في الساعات الأولى من اليوم طفلا ذكرا، حيث تمت تسميته من خلال الأم (آدم)،  والتي كانت في غاية سعادتها بمولودها.

وأردفت مدير عام مستشفي اسنا التخصصي أن العملية قام بها نخبة من أطباء وتمريض  المستشفى  وهم الدكتور سليمان القاضي (أخصائي التخدير)  والدكتورة ثمرة عبد السلام (أخصائية الاطفال)  وفريق تمريض برئاسة رضا التوني (مفتشة التمريض بالامانة)، موضحة أن حالة الأم والجنين بخير وفي صحة جيدة.

كما ولد طفل رضيع داخل مستشفى العزل بملوى جنوب المنيا ذلك بعد أن تأكد سلبية العينات التى تم سحبها، وسط فرحة كبيرة بين الطاقم الطبي بالمستشفى.

ونجح الفريق الطبي في إجراء عملية ولادة لسيدة مصابه بفيروس كورونا داخل مستشفي عزل ملوي في جنوب محافظة المنيا.

قالت إدارة مستشفي العزل، إن سيدة تدعي "هبه.  ق " 29 عاما من ابناء محافظة أسيوط وضعت مولودها الذكر داخل مستشفي العزل، تم أخذ مسحه من الرضيع وبتحليلها لمعرفة خلوه من الفيروس أم لا تبين سلبيتها.


كما اعلنت مستشفي الباجور للعزل بمحافظة المنوفية،  عن نجاح اول عمليه ولاده قيصرية لسيدة مصابه بفيروس كورونا.

وتم إجراء العملية وسط إجراءات وقائية مشددة وخرجت الأم ومولودها من غرفه العمليات ليتم وضع المولود تحت الملاحظة وسحب عينات لبيان انتقال العدوى من والدته من عدمه.


وفي سياق متصل، استقبل  قسم النساء والتوليد بمستشفي الفيوم  العام، أول ولادة قيصرية، عقب عودة العمل بجميع أقسام المستشفى ، وخاصة قسم النساءوالتوليد  الذي اغلق قبل شهر ونصف للتطهير .


 وبدأ العمل بالمستشفى عقب إعلان الدكتورة آمال هاشم وكيل وزارة الصحة بالفيوم بإنطلاق العمل بالأقسام بعد عدة حملات تعقيم وتطهير واعداد الاطقم الطبية وتأهيلها للعمل مرة أخري.

والتقط الأطباء  محمد عثمان ومحمد اسماعيل بإشراف طبيب النوباتجية أحمد ربيع  اللذين قاموا بإجراء أول عملية قيصرية  فرحة منهم عن أفتتاح القسم أمام الحالات واستمرار العمل به بكامل طاقته بإشراف الدكتور محمد الدمرداش رئيس قسم النساء والتوليد بالقسم .
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