من بين العتمة نور .. تعدد حالات الولادة بمستشفيات العزل في المحافظات

أعلنت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام مستشفي اسنا التخصصي واستشاري مكافحة العدوي بالأمانة العامة بجنوب سابع حالة ولادة قيصرية داخل مستشفى العزل الصحي بإسنا. واستشاري مكافحة العدوي بالأمانة العامة بجنوب الأقصر ، أنه تم إجراء





وأوضحت أن الفريق الطبي تحت إشراف الدكتور محمد حمزة كشك رئيس فريق العزل الصحي استطاع إجراء سابع ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس إشراف الدكتور محمد حمزة كشك رئيس فريق العزل الصحي استطاع إجراءلسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد"كوفيد19"





وأشارت إلى أن السيدة تتلقى العلاج والرعاية الكاملة داخل مستشفى إسنا التخصصي العزل الصحي وأنجبت في الساعات الأولى من اليوم طفلا ذكرا، حيث تمت تسميته من خلال الأم (آدم)، والتي كانت في غاية سعادتها بمولودها.





وأردفت مدير عام مستشفي اسنا التخصصي أن العملية قام بها نخبة من أطباء وتمريض المستشفى وهم الدكتور سليمان القاضي (أخصائي التخدير) و الدكتورة ثمرة عبد السلام (أخصائية الاطفال) وفريق تمريض برئاسة رضا التوني (مفتشة التمريض بالامانة)، موضحة أن حالة الأم والجنين بخير وفي صحة جيدة.



