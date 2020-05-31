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اقتصاد

الغيطي: الانتهاء من تنفيذ طبقة الأسفلت السطحية لمنطقة الإسكان القومى بالشروق.. صور

الأحد 31/مايو/2020 - 10:10 ص
جانب من أعمال الرصف
جانب من أعمال الرصف لمنطقة الإسكان القومي
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آمنة عبدالعظيم
أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه جارٍ الإنتهاء من تنفيذ طبقة الأسفلت السطحية بمنطقة الإسكان القومى.

وأوضح رئيس الجهاز، فى تصريحات له اليوم، أن ذلك يأتي ضمن أعمال مشروع رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع العام بالمنطقة.

وأشاد رئيس جهاز مدينة الشروق خلال تفقده للمنطقة، بالأعمال المنفذة والالتزام بالإجراءات الوقائية المتخذة لحماية العاملين من فيروس كورونا، كما وجه  بالبدء فى أعمال تخطيط الطرق بالمنطقة لظهورها بالمظهر اللائق بمدينة الشروق.

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جدير بالذكر أن المشروع يضم (30) عمارة سكنية، حيث تم الإنتهاء من أعمال الأسفلت بالقطاعين بكمية (20ألف م2)، وكذا الأرصفة والمشايات ورفع كفاءة التدبيش وتدعيمه بالحجر الفرعونى.

وذلك بالإضافة إلى برجولات خشبية لإضافة اللمسة الجمالية للمنطقة علاوةً على إحلال وتجديد شبكتى المياه والصرف لتصبح نموذجا حضاريا متكاملا لأعمال تنسيق الموقع.
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