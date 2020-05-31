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أخبار البلد

بعد قليل.. نقيب الأطباء ووزيرة الصحة يبحثان مستجدات مواجهة كورونا

الأحد 31/مايو/2020 - 11:42 ص
صدى البلد
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محمد غالي
يلتقي الدكتور حسين خيري، نقيب الاطباء، بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بعد قليل، لبحث مطالب ومشكلات الأطباء الأخيرة في مواجهة فيروس كورونا.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اجتمع مع نقيب الأطباء الدكتور حسين خيري، بحضور الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية الأسبوع الماضي. 

وقال "خيري"، إنَّ اللقاء استعرض مستجدات الوضع في أزمة كورونا ولعرض المشاكل التي تواجه الأطباء وبحث سبل حماية الطواقم الطبية من العدوى، مشيرًا إلى أنَّه في البداية ثمن رئيس الوزارء الدور الذي يقوم به الأطباء ومعهم باقي الفريق الطبي في مواجهة هذه الجائحة.
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