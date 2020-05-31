بعد قليل.. نقيب الأطباء ووزيرة الصحة يبحثان مستجدات مواجهة كورونا

يلتقي الدكتور حسين خيري، نقيب الاطباء، بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بعد قليل، لبحث مطالب ومشكلات الأطباء الأخيرة في مواجهة فيروس كورونا.





كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اجتمع مع نقيب الأطباء الدكتور حسين خيري، بحضور الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية الأسبوع الماضي.



