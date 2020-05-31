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اقتصاد

بنك القاهرة: المركزي وافق على إطلاق خدماتنا للإنترنت البنكي

الأحد 31/مايو/2020 - 02:48 م
طارق فايد
طارق فايد
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محمد يحيي
كشف طارق فايد، رئيس بنك القاهرة الحكومي؛ عن موافقة البنك المركزي المصري علي قيام مصرفه بإطلاق خدمات الإنترنت البنكي للشركات وخدمات الموبايل البنكي.

قال " فايد" في تصريحات له اليوم، إن تلك الخدمات تتيح لعملاء البنك الإشتراك للمرة الولي في خدمات الإنترنت البنكي ومحفظة الهاتف المحمول تحت اسم " قاهرة كاش"؛ ضمن سلسلة الإجراءات التي يقوم بها البنك لزيادة استخدامات الخدمات الرقمية.

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أضاف " فايد" أن هناك إقبالا متزايدا علي استخدامات تقنية الإنترنت البنكي باعتباره بديلا آمنا لتنفيذ المعاملات البنكية ضمن اجراءات مواجهة تداعيات فيروس كورونا، مشيرا إلي خدمات الإنترنت البنكي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري ارتفعت لنسبة 100% وهو ما يعكس وعى العملاء بأهمية التحول الرقمي وتقليل التوافد علي الفروع في ظل الظروف الراهنة.

وأوضح البنك خطوات التقديم للاشتراك في الخدمات الإلكترونية عبر موقعه الإلكتروني دون الحاجة للذهاب للفرع، ويستطيع العميل من خلال الخدمة القيام بمعظم الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك.

كما يتيح البنك إشتراك عملائه في محفظة الهاتف المحمول بتحميل تطبيق قاهرة كاش وتشغيله عبر الموبايل، أما بالنسبة للأفراد غير العملاء فيمكنهم الاشتراك في الخدمة لمدة 3 أشهر لحين الذهاب إلي أقرب فرع للبنك لملء الاستمارة الخاصة بتقديم الخدمة.

ويتيح البنك أيضًا إمكانية التسجيل في خدمة محفظة قاهرة كاش للتجار باستخدام رمز الاستجابة السريع ""QR code ، وذلك من خلال إستكمال التاجر لجميع بياناته علي الموقع الإلكتروني، علي أن يقوم مندوب البنك بزيارة العميل خلال 7 أيام عمل لإستيفاء المستندات المطلوبة والحصول علي توقيع العميل علي نماذج الإشتراك لتفعيل المحفظة من خلال تحميل التطبيق من منصتي "App Store " و " google play ".
 كما يتم تقديم الخدمة علي منصة "HUAWEI"، وإتمام عملية التسجيل والإستفادة من الخدمة التي تتميز بتقديم حلول سريعة وآمنه للتجار لاستقبال المدفوعات من قاعدة كبيرة من العملاء والتجار عبر الهاتف المحمول.

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