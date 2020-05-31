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ثقافة

محمود عبد الرحمن الصعيدي: دور النشر سيتغير تعاملها مع الكتب بعد أزمة كورونا

الأحد 31/مايو/2020 - 03:01 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
رأى محمود عبد الرحمن الصعيدي، المدير التنفيذي لدار خبراء الكتاب للنشر والتوزيع بالسعودية، خلال مناقشة أزمة تسويق الكتاب في ظل إنتشار فيروس كورونا بعنوان "تحديات تسويق الكتاب العربي في ظل الأزمة الراهنة"،  بـ دائرة الثقافة والسياحة بأبو ظبي،  حتمية تأثر قطاع النشر في المرحلة القادمة بسبب أزمة  كورونا.

وقال إن دور النشر سيتغير تعاملها مع الكتب بعد الأزمة، والقارئ قد لا يكون مهتم بالكتاب كما السابق بسبب وجود أولويات أخرى، ومع ذلك فإن الكتاب الورقي سيبقى وسيظل يحظى بالإقبال كما السابق".

 وحول منافسة الكتاب الصوتي للكتاب الورقي والإلكتروني، أوضح أن الكتاب الصوتي يخاطب ما نسبته 10 % من القراء  كالأطفال وأصحاب الهمم، بعكس الكتب الورقية والإلكترونية. 

وفي ختام حديثه نوه الصعيدي أن النشر الإلكتروني والصوتي عمل قائم منذ فترة ولكنه يحظى باهتمام متزايد في هذه الفترة.
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