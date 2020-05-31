حديقة الحيوان تستعيد مكانتها.. استغلال الحظر فى تزاوج الحيوانات.. القرد والكانجرو أكثر الولادات.. وفيل آسيوى وزرافة فور إعادة الطيران.. فيديو

قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة، إن الفترة الماضية كانت فترة هدوء بالنسبة لحديقة الحيوان بعد غلقها بسبب فيروس كورونا.

وأضاف الدكتور محمد رجائي، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، الأحد، أنه تم استغلال هذه الفترة في إجراء عملية التزاوج للحيوانات، وأعمال التطهير، مشيرًا إ لى أنه تمت زيادة أعداد الطيور النادرة، والحيوانات الثديية المهمة، حيث تم استخدام هذه الزيادة في أعداد الحيوانات والطيور في الاستبدال مع عدد الحدائق العالمية بأنواع أخرى.

ولفت إلى أن هناك خطة تحصينات ووقائية سنوية ضد الأمراض المعدية وتم تنفيذ الخطة من التحصينات خلال الفترة الماضية، وذلك لاستغلال فترة الهدوء والحظر، كما تم تعقيم وتطهير الحديقة 3 مرات أسبوعيا.

أنه سيتم التبادل مع دولة بنجلاديش وإحضار الفيل الآسيوي منها، والذي يتميز بالهدوء واللعب مع الأطفال أكثر من الفيل الأفريقي، كما أكد أن خطة التبادل لن تكلف الدولة نهائيًا.

وأوضح الدكتور محمد رجائي أنه بالتعاون مع الشئون الهندسية بوزارة الزراعة، يتم تطوير بيت الفيل لأن هناك عرضا الآن لإحضار سلالة الفيل الآسيوي الهادئ وسيكون موجودا قريبًا فى الحديقة ضمن خطة البدل بين الحيوانات التى تكاثرت فى الفترة الأخيرة داخل الحديقة واستبدالها بالحيوانات المنقرضة وغير المتواجدة لدينا، مشيرا إلى أنه سيتم التبادل مع دولة بنجلاديش وإحضار الفيل الآسيوي منها، والذي يتميز بالهدوء واللعب مع الأطفال أكثر من الفيل الأفريقي، كما أكد أن خطة التبادل لن تكلف الدولة نهائيًا.

وقال رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة، إن الفترة الماضية كانت فترة هدوء بالنسبة لحديقة الحيوان بعد غلقها بسبب فيروس كورونا، موضحا أنه تم استغلال هذه الفترة في إجراء عملية التزاوج للحيوانات، وأعمال التطهير، مشيرًا إلى أنه تمت زيادة أعداد الطيور النادرة، والحيوانات الثديية المهمة، حيث تم استخدام هذه الزيادة في أعداد الحيوانات والطيور في الاستبدال مع عدد الحدائق العالمية بأنواع أخرى.









وأضاف أن الحديقة شهدت عددا من الولادات الفترة الماضية، مؤكدًا أنه فور إعادة حركة الطيران سيتم إحضار 3 زرافات إلى الحديقة، وكذلك الحيوان الوحشي، وهو ما يعد إنجازا كبيرا، منوها إلى أنه تم استقبال نوع جديد من الجمال خلال شهر رمضان، لافتًا إلى أن فرس النهر "سيد قشطة" حدث به ولادات فى الفترة الماضية والكانجرو الأحمر، وحيوانات الكودو والكبش الأروى، موضحًا أن الحيوانات نادرة ومهددة بالانقراض.









وأوضح أنه يتم العمل على توفير البيئة المناسبة للحيوانات وتأهيلهم للتزاوج فى فترة الهدوء الحالية، مشيرًا إلى أنه تم إدخال حيوانات جديدة إلى الحديقة فى الفترة الماضية، مؤكدًا أن هناك خطة تحصينات ووقائية سنوية ضد الأمراض المعدية وتم تنفيذ الخطة من التحصينات خلال الفترة الماضية، وذلك لاستغلال فترة الهدوء والحظر، كما تم تعقيم وتطهير الحديقة 3 مرات أسبوعيا.













ولفت الدكتور محمد رجائى، إلى أنه تم تزويد المساحات الخضراء بالحديقة وصيانة الأشجار والاهتمام بتغذية الحيوانات لكى يكونوا جاهزين لاستقبال الجمهور مرة أخرى، موضحًا أنه بالتعاون مع الشئون الهندسية بوزارة الزراعة، يتم تطوير بيت الفيل لأن هناك عرضا الآن لإحضار سلالة الفيل الآسيوي الهادئ وسيكون موجودا قريبًا فى الحديقة ضمن خطة البدل بين الحيوانات التى تكاثرت فى الفترة الأخيرة داخل الحديقة واستبدالها بالحيوانات المنقرضة وغير المتواجدة لدينا.













وأكد أنه سيتم التبادل مع دولة بنجلاديش وإحضار الفيل الآسيوي منها، مشيرا إلى أن الفيل الآسيوي يتميز بالهدوء واللعب مع الأطفال أكثر من الفيل الأفريقي، كما أكد أن خطة التبادل لن تكلف الدولة نهائيًا، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ خطة الإكثار فى الحديقة فى الفترة الماضية، وشهدت الحديقة ولادات جديدة وكان القردة والكانجارو الأحمر فى المقدمة، لافتا إلى أن هناك أنواعا من الغزلان الأفريقية والكودو وفرس النهر تم التزاوج منهم وحدث تكاثر بينهم وسيتم استبدالهم بحيوانات أخرى غير موجودة بالحديقة.









وقال إن المتحف الحيوانى من أهم المناطق بحديقة الحيوانات، ويعتبر من أغنى المتاحف على مستوى العالم وبه محنطات من عام 1900م.









وأضاف الدكتور محمد رجائى، أن المتحف به محنطات فرعونية لبعض مجسمات التماسيح، كما أن طلبة كلية الطب البيطرى والعلوم والزراعة يأتون لزيارة المتحف للاستفادة منه فى أبحاثهم.







