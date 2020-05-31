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حوادث

بعد ظهور منى مينا على قنوات الإخوان.. الأطباء للمواطنين: لم نتخل عن مسئوليتنا

الأحد 31/مايو/2020 - 03:10 م
منى مينا - طبيبه
منى مينا - طبيبه
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مصطفى رماح
هاجم عدد من الأطباء الدكتورة منى مينا على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث قال أحدهم: "سؤال مستحق .. من تمثلين؟ .. ومن فوضك بالحديث عنا؟ .. نحن أطباء الذين أقسمنا على بذل الغالي والنفيس وأرواحنا فداء مصرنا الغالية".

وقال آخر: "سنظل مرابطين ومستمرين في مواقعنا حتى يعرف القاصي والداني أن أمثالك من الهتيفة لا يمثلوننا .. لا توجد صورة واحدة لكل من ملئوا وسائل الإعلام ( العميلة ) صراخا بل نباحا تجمعهم بنا في مواقعنا الأمامية لمواجهة الفيروس القاتل وحماية أخواننا حتى يتم شفاؤهم .. فأنتي وأمثالك لا تملكون الجرأة لزيارتنا في أماكننا بل تكتفون بضغط أزرار هواتفكم المحمولة أو الظهور بوسائل الإعلام أكثر من نجوم السينما والتليفزيون".


وتابع: "العمالة لجماعة الإخوان الإرهابية واضحة في كل تصريحاتك وتصرفاتك .. إلى متى ألا ترتدعين.. ألا تشعرين الدور الهدام الذي تلعبينه .. أرحمي مصر- وأطباء مصر".

ووجه آخر رسالة للمواطنين قائلا : "لا تستمعوا سوى لأصوات الأطباء الشرفاء الذين لم يتخلوا عن مسئوليتهم المهنية والإجتماعية بحكم مواقعهم كجيش حقيقي يدافع عن المصريين ولن يتخلوا عنهم ما دام قلوبهم تنبض وبصدورهم نفس يتردد".
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