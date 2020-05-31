خلال 24 ساعة.. الداخلية تضبط 5325 شخصا خالفوا قرار حظر التجول

تمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية.









حيث تم ضبط (5325) شخصا مخالفا لقرار حظر المواطنين وضبط (2003) سيارات مخالفة وضبط (168) دراجة نارية مخالفة وضبط (127) مركبة "توك توك" مخالفة.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية - لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



