AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

خلال 24 ساعة.. الداخلية تضبط 5325 شخصا خالفوا قرار حظر التجول

الأحد 31/مايو/2020 - 02:40 م
توقيع مخالفات
توقيع مخالفات
Advertisements
مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية.


حيث تم ضبط (5325) شخصا مخالفا لقرار حظر المواطنين وضبط (2003) سيارات مخالفة وضبط (168) دراجة نارية مخالفة وضبط (127) مركبة "توك توك" مخالفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية - لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا).
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خليك بالبيت.. الداخلية تضبط 4339 شخصا مخالفا لقرار حظر التجول

خالفو قرار الحكومة.. ضبط 6244 شخصا أثناء مواعيد حظر التجوال

الداخلية: ضبط 6143 خالفوا قرار الحظر فى 24 ساعة

الداخلية: ضبط 6225 شخصا خالفوا قرار حظر التجول خلال 24 ساعة

الداخلية: ضبط 5949 شخصا خالفوا قرار الحظر خلال 24 ساعة

الداخلية: ضبط 5895 شخصا و1817 سيارة خالفوا قرار الحظر

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. تصريحات مهمة من وزيرة الصحة حول إحصائيات كورونا في مصر

في ذكرى ميلاد يونس شلبي .. سبب طلبه من سعيد صالح وأبطال مدرسة المشاغبين عدم حضور فرحه

تابعون لـ ميليشيات الوفاق.. الجيش الليبي يعلن مقتل 3 قادة ميدانيين

لمدة يوم.. الأرصاد تحذر من طقس غد الاثنين.. فيديو

لمرضى القولون العصبي.. 8 أطعمة يجب عدم تناولها

يسبب التهابات خطيرة.. شاهد هانى الناظر يحذر الفتيات من استخدام الحلزون على البشرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| نصائح وشروط التعامل مع مصاب كورونا.. ويارا تخطف الأنظار بالأحمر

تباع على الأرصفة.. مخاطر الكمامات المجهولة

لمرضى القولون العصبي.. 8 أطعمة يجب عدم تناولها