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حوادث

٨ أغسطس.. نظر دعوى استثناء المحامين من قرار حظر التجوال

السبت 30/مايو/2020 - 05:26 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
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كتب محمد زهير
قررت الدائرة الاولي بمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر دعوى اصدار حكم قضائى باستثناء المحامين من قرار فرض حظر التجول لجلسة 8 اغسطس المقبل .


وقالت الدعوى ، التى حملت رقم 68471 لسنة 67 ق إنه تم استثناء كلا من الصحفيين والاعلاميين والاطباء والممرضين من حظر التجول حتى يتمكنوا من اداء اعمالهم .

وأشارت إلى أن عدم استثناء المحامين من الحظر مخالف للمواد 1 و 3 و50 من قانون المحاماة رقم 17  لسنة 1893، والتى اكدت ان المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وتاكيد سيادة القانون وكفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحريتهم والحضور عن ذوى الشان للدفاع عنهم.
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