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حوادث

بسبب ظهورها على قناة الجزيرة .. رواد السوشيال ميديا يهاجمون منى مينا

الأحد 31/مايو/2020 - 01:22 ص
رواد سوشيال ميديا
رواد سوشيال ميديا يهاجمون منى مينا
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مصطفى رماح
هاجم رواد السوشيال ميديا الدكتورة منى مينا بسبب تواجدها بصفة مستمرة على قناة الجزيرة الفضائية القطرية المهاجمة لمصر .


وقال أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعى " ظهور منى مينا على قناة الجزيرة أصبح يؤكد مواقفها المشبوهة وأهدافها الحقيرة، وعلى جيش مصر الأبيض من الأطباء الشرفاء والوطنيين رفض وجود منى مينا وأمثالها بنقابة الأطباء أو التحدث باسمهم ".


وقال آخر : " يجب أن يلفظ المصريين هؤلاء القلة من المنتفعين والمستغلين للأزمة التي تواجه البلاد وتوجيه الانتقادات للحكومة رغم ما تبذله وجيشها الأبيض من تضحيات لمكافحة هذا الوباء أن مساعي هؤلاء المنتفعين مكشوفة لجموع المصريين ولو تحب الدكتورة / منى تتأكد من كده عليها الذهاب لأي مستشفى من مستشفيات العزل وسترى بنفسها حجمها الطبيعي أمام الأطباء الذين يضحون بأنفسهم من أجل مواجهة هذه الجائحة".


ويناشد جيش مصر الأبيض الدكتورة  منى في عدم التحدث باسمهم بای من وسائل الإعلام المعروفة بعمالتها ومواقفها ضد مصر .. والنزول بنفسها لمستشفيات العزل لمساعدتهم والتأكد من الجهود المبذولة من جانبهم تجاه مصابي الفيروس اللعين.
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