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تعليم

تفاصيل الجلسة الختامية للفريق الصيني لتطوير مدينة ووهان الجديدة

الأحد 31/مايو/2020 - 05:49 م
من جانب الجلسة
من جانب الجلسة
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حسام الفقي
قال الدكتور أيمن فريد مدير استديو التصميم الدولي المصري بكلية الهندسة جامعة عين شمس، إنه قد انتهت الجلسة الختامية للفريق الصيني بمدينة ووهان ضمن فاعليات  استوديو التصميم الدولي بكلية الهندسة بمشاركة ثلاث قارات تمثل جامعة عين شمس من مصر، جامعة هوازنج للزراعة من الصين وجامعة كليمسون من الولايات المتحدة الأمريكية ويعد الأول من نوعه عالميا و يقوم سنويا بعمل مشروعات ذات تأثير دولي يعد آخرها مشروع تطوير مدينة شارلستون و حل مشاكل ارتفاع منسوب المياه بالمدينة و الذي نوقش في الولايات المتحدة الأمريكية في فبراير 2019.

وأضاف مدير استديو التصميم الدولي لصدي البلد  أن المخطط الاستراتيجي الرئيسي لتطوير مدينة ووهان سوف يعرض كاستجابة التبعيات تأثير فيروس كورونا علي نشاط المدينة المستجد والذي يتطلب وجهة نظر جديدة في التصميم العمراني والتخطيط للمدن لتفادي الأحداث المشابهة مستقبلا و قد  ناقش لفيف من الأساتذة المصريين و الدولين علي راسهم الدكتور روبرت هيوت والدكتورة هالة نصار من جامعة كليمسون و الدكتور جاو شي نائب رئيس جامعة هواجونج للزراعة و نائب رابطة العمارة و تنسيق المواقع بالصين ما عرضه الطلاب الصينيون عبر الانترنت كتفعيل لنظم التعليم الجديدة للمخطط الاستراتيجي النهائي للفريق الصيني و الذي سيعرض ضمن الدراسة من الثلاثة كليات.

و قد شارك في جلسات استديو التصميم الدولي ما يقرب من أكثر من 70 فردا بين طالب وأستاذ بحضور الدكتور ياسر منصور رئيس قسم الهندسة المعمارية السابق و أحد أهم المحكمين الدوليين في مجال العمارة و يذكر انة قد شارك في إدارة تحكيم مشروع المتحف المصري الجديد والدكتورة غادة فاروق رئيس قسم التخطيط العمراني وعضو اللجنة الدائمة لترقيات الأساتذة و الدكتور أحمد خالد منسق استديو التصميم الدولي مضيفا أنة  لأول مرة يجتمع هذا العدد من اكثر من قارة في توقيت واحد لمناقشة مشروع مشترك .

الجدير بالذكر أن استديو التصميم الدولي المصري بكلية الهندسة بجامعة عين شمس في صدد الاعداد للجلسة الختامية الدولية للمشروع و التي تنتهي بعرض الفريق المصري لما تم تصميمه من مشروعات متنوعة تعد استجابة لقضية حيوية وهي ظهور فيروس كورونا  المستجد  بالمدينة و كيفية الاستجابة لمتطلبات المدينة ، حيث أن طلاب هندسة عين شمس قاموا بعمل تصميم يتعامل مع الأزمات والكوارث بما يتيح للمدينة سرعة  احتواء المشكلات الكبرى و الطارئة التي تستدعي وجود خطة متكاملة على مستوى المدينة من خلال معايير خاصة للتصميم المعماري وحيث إن مدينة ووهان غير مؤهلة ويوجد بها تكدس مروري عال وكثافة سكانية كبيرة منوها بأن التصميم يجعل المدينة أكثر أمانا.

وأوضح الدكتور أيمن فريد، أن عدد الطلاب الذين يقومون بالتصميم 30 من مصر و20 أمريكيا و30 صينيا ويتم اختيار الطلاب بطريقة عملية شديدة التعقيد ولابد من اجتياز عدة اختبارات لكي ينضموا إلى الفريق، مؤكدًا أن مشروع استوديو التصميم يعد الأول من نوعه وأسسه الدكتور أيمن عاشور عميد كلية الهندسة الأسبق  ونائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات الحالي و الذي عمل كداعم للتواصل الدولي لما يقرب من  اكثر من 10 سنوات.
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