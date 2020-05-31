AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

التزام المواطنين بالمصالح الحكومية والشوارع بارتداء الكمامات في جنوب سيناء

الأحد 31/مايو/2020 - 04:34 م
ارتداء الكمامات في
ارتداء الكمامات في جنوب سيناء
Advertisements
ايمن محمد
التزم سكان محافظة جنوب سيناء  والتصالح الحكومية والعاملين بها بارتداء الكمامة الطبيه الواقية  من فيروس كورونا في اول يوم عمل  حيث قام ديوان عام المحافظة والمديريات الخدمية والبريد والشهر العقاري  بمنع دخول كلا من لايرتدي الكمامة الواقية  وحرر مرور جنوب سيناء برئاسة  العميد مصطفي عابدين مدير مرور جنوب سيناء مخالفات للسائقين الذين لايرتدوا الكمامة الواقية .

وقد قام منطقة بريد جنوب سيناء بتنظيم دخول المواطنين  لمن يرتدوا الكمامات للمكاتب ومنعت  دخول من لايرتدي الكمامات الواقية .

وقال خالد جمعة من مواطني طور سيناء إن إجراء ارتداء الكمامة مهم الوقاية من فيروس كورونا الذي لايوجد   له مصل واقي  حتي الآن، واضاف اشرف فتحي موظف بتعليم جنوب سيناء إن ارتداء  الكمامة واتخاذ   الإجراءات الوقائية يجعل الناس تطمئن في الخروج للعمل 
 وقد انتظم العمل في المديريات  والمديريات  والهيئات والمصالح الحكومية اليوم .

 ومن جانبه شدد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء علي  ارتداء جميع العاملين بالمحافظة الكمامة الواقية وان يعزل الموظفين العائدين من  اجازة عيد الفطر المبارك  في منازلهم واحتسابها ايام عمل رسمية .

اقرأ أيضا : 

التزام المواطنين بالمصالح الحكومية والشوارع بارتداء الكمامات في جنوب سيناء
التزام المواطنين بالمصالح الحكومية والشوارع بارتداء الكمامات في جنوب سيناء
التزام المواطنين بالمصالح الحكومية والشوارع بارتداء الكمامات في جنوب سيناء
التزام المواطنين بالمصالح الحكومية والشوارع بارتداء الكمامات في جنوب سيناء
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد إصابة أسرة بكورونا.. دعوات لتخصيص مستشفى للعزل في سيناء..صور

محافظة القاهرة تبدأ تفعيل إلزام المواطنين بالكمامة.. وضبط المخالفين في الكمائن

سكان طور سيناء يرتدون الكمامة ويطالبون بتوفيرها في الصيدليات وعلى بطاقات التموين

لمتابعة التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات.. حملات مكثفة على مواقف السيارات بالبحيرة

محافظ القاهرة يتفقد موقف عبد المنعم رياض ويشدد على ارتداء الكمامات ..شاهد

تحرير 13 مخالفة للسائقين بدمياط في اليوم الأول لارتداء الكمامة

ترشيحاتنا

في أرض الحرية.. الشرطة الأمريكية تفض المظاهرات بـ دهس المحتجين.. فيديو وصور

أخبار التوك شو: السجن المشدد ينتظر مروعي الطفل المعاق.. الأرصاد تحذر من موجة حارة غدا.. طرق التعامل مع كورونا والحصول على العلاج.. هريدى: العنصرية مترسخة فى أمريكا

فيديوجراف.. تصريحات مهمة من وزيرة الصحة حول إحصائيات كورونا في مصر

تجديد حبس اليوتيوبر منة عبد العزيز و6 آخرين في واقعة اغتصابها

فضل الله: كاف سيواجه أزمة كبيرة حال تجريد الترجي من لقب دوري الأبطال لصالح الوداد

أكبر عدد وفيات يومي.. السعودية تسجل 1877 إصابة جديدة بـ كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى العوامة.. مى سليم تستقبل الصيف بـ الأحمر الجريء

اقتحمن عالم الرجال وتركن بصمتهن.. قصة أول سيدة تشغل منصب الرئاسة في موريشيوس.. صور

بـ الأحضان.. مى عمر فى إطلالة جذابة مع زوجها داخل السيارة.. شاهد