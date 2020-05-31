التزام المواطنين بالمصالح الحكومية والشوارع بارتداء الكمامات في جنوب سيناء

التزم سكان محافظة جنوب سيناء والتصالح الحكومية والعاملين بها بارتداء الكمامة الطبيه الواقية من فيروس كورونا في اول يوم عمل حيث قام ديوان عام المحافظة والمديريات الخدمية والبريد والشهر العقاري بمنع دخول كلا من لايرتدي الكمامة الواقية وحرر مرور جنوب سيناء برئاسة العميد مصطفي عابدين مدير مرور جنوب سيناء مخالفات للسائقين الذين لايرتدوا الكمامة الواقية .





وقد قام منطقة بريد جنوب سيناء بتنظيم دخول المواطنين لمن يرتدوا الكمامات للمكاتب ومنعت دخول من لايرتدي الكمامات الواقية .





وقال خالد جمعة من مواطني طور سيناء إن إجراء ارتداء الكمامة مهم الوقاية من فيروس كورونا الذي لايوجد له مصل واقي حتي الآن، واضاف اشرف فتحي موظف بتعليم جنوب سيناء إن ارتداء الكمامة واتخاذ الإجراءات الوقائية يجعل الناس تطمئن في الخروج للعمل

وقد انتظم العمل في المديريات والمديريات والهيئات والمصالح الحكومية اليوم .





ومن جانبه شدد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء علي ارتداء جميع العاملين بالمحافظة الكمامة الواقية وان يعزل الموظفين العائدين من اجازة عيد الفطر المبارك في منازلهم واحتسابها ايام عمل رسمية .





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